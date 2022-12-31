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Шаманы Перу во время новогоднего ритуала определили дату окончания войны в Украине (фото, видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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7360
Время на прочтение
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Шаманы Перу во время новогоднего ритуала определили дату окончания войны в Украине (фото, видео)

Фото: из соцсетей

Индейские прорицатели, обращаясь за ответом к духам, использовали фотографии Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Шаманы в Перу провели давний новогодний ритуал и спросили духов, когда закончится война между Россией и Украиной. Духи ответили, что мирный договор будет подписан до августа 2023 года.

Об этом сообщает телеканал digi24, опубликовав видео этого действа.

Во время проведения ритуала, являющегося давней новогодней традицией, шаманы использовали фотографии президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Они пели, танцевали, бросали цветы и зажигали вокруг себя благовония, чтобы получить ответ от духов.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

В конце концов, они получили ответ, что мирный договор будет подписан до августа 2023 года. Но к тому времени бои усилятся в ближайшие дни и месяцы, пока ситуация не успокоится.

Напомним, победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев назвал ноябрь 2023 года знаковым. По его словам, это не будет замораживание боевых действий, однако ситуация для Украины станет легче.

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Дата публикации
Просмотры
7360
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