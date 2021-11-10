Шанс найти такое создание – 1 на 100 миллионов: в США мужчина поймал очень редкого омара

Такие омары обязаны своим оттенком пигменту под названием астаксантин.

В заливе Каско, штат Мэн, мужчина поймал очень редкого омара, известного еще как омар из сладкой ваты из-за необычной расцветки. Шанс найти такое необычное создание приходится 1 на 100 миллионов.

Об этом сообщает издание Huffpost.

По данным National Geographic , пойманное в заливе Каско чудесное создание настолько редкое, что оно появляется лишь раз в четыре-пять лет . Только 1 из каждых 100 миллионов омаров имеет пастельные расцветки.

Билл Копперсмит, поймавший омара, рассказал, сначала подумал, что он игрушечный из-за неприсущего для ракообразного цвета. "Заметил странное создание в ловушке. Я не знал, был ли это игрушечный омар, что это за чудеса", — уверен мужчина.

"Я никогда раньше не видел ни одной особи, а Билл не ловил раньше такого цвета омара", – написал основатель компании по морепродуктам Марк Меррелл. Он добавил, если его вращать на свете, он будет иметь вид драгоценного камешка.

По информации National Geographic, омары из сладкой ваты обязаны своим оттенком пигменту под названием астаксантин. Такой привлекательный оттенок может сделать омара более уязвимым для хищников.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку