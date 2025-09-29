Шанс один на 100 000: в США вылупилась редкая двуглавая змея

Змея с двумя полностью сформированными головами. / © Daily Star

Реклама

В Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) произошло действительно уникальное событие: у заводчицы Энн-Кристин Свон вылупилась змея с двумя полностью сформированными головами. Вероятность появления такой мутации в природе составляет всего один случай на 100 000.

Об этом сообщает Daily Star.

Энн-Кристин, занимающаяся разведением змей с 2021 года, призналась, что впервые столкнулась с подобным явлением.

Реклама

"Сначала я подумала, что это иногда встречающиеся близнецы. Но потом поняла, что развитие пошло необычным образом. Я была шокирована, а потом — невероятно рада. Это настоящее чудо", — рассказала женщина изданию Daily Star.

Американка назвала редкую пресмыкающуюся Харибо, в честь знаменитых желейных конфет "Змейки-близнецы".

Сначала обе головы спорили между собой за право быть "главной", что приводило к нескоординированному движению и даже небольшим "дракам" во время кормления. Со временем правая голова оказалась активнее и зачастую именно она принимает пищу. Змея питается замороженными розовыми мышами, иногда головам приходится "договариваться" о трапезе.

Несмотря на свой редкий вид, маленькая 10-сантиметровая Харибо спокойна и дружелюбна, что нетипично для ее вида. На кадрах, показанных хозяйкой, видно, как змея одновременно погружает обе головы в воду, чтобы напиться.

Реклама

Специалисты отмечают, что тот факт, что Харибо вылупился живым и здоровым, сам по себе уникален, поскольку подобные эмбрионы обычно погибают на ранних стадиях. Энн-Кристин планирует и дальше заботиться о своем необычном любимце и наблюдать за его развитием.