Шанс один на 55 миллионов: женщина родила пятерню после 12 лет бесплодия

Женщина родила пятерню после 12 лет бесплодия

В Эфиопии в начале мая в специализированной больнице Хивот Фана произошло действительно уникальное медицинское событие: местная жительница родила редкую пятерню без использования репродуктивных технологий или процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО) после 12-летнего ожидания желанного материнства.

Об этом сообщает BBC.

Удивительная беременность и состояние малышей

Главный врач медицинского учреждения Мохаммед Нур Абдулахи отметил, что шанс зачать пятерню естественным путем составляет примерно один на 55 миллионов. Младенцы появились на свет с помощью планового кесарева сечения, их вес составляет от 1,3 до 1,4 килограмма, что дает им очень высокие шансы на выживание и полноценное здоровое развитие.

Сама 35-летняя Бедрия признается, что в течение беременности врачи видели на обследованиях всего четыре плода, поэтому появление пятого малыша стало для семьи настоящим, хотя и безмерно радостным, шоком. Новорожденных назвали Наиф, Аммар, Мунзир, Назира и Ансар.

Годы отчаяния и надежда на будущее

До этого счастливого момента женщина более десяти лет страдала от тяжелого психологического давления, ведь все село постоянно обсуждало ее неспособность родить ребенка. Муж Бедрии, имеющий сына от предыдущего брака, пытался ее поддержать и успокоить, однако внутренняя боль от социального порицания заставляла женщину годами избегать общества.

Поскольку семья живет за счет натурального хозяйства, Бедрия пока не представляет, как они будут обеспечивать столь большую семью, однако искренне надеется на помощь местной общины и правительства.

«Я провела 12 лет в боли, пряталась от людей и постоянно молилась. Я просила только одного ребенка, а Аллах дал мне пятерых. То, что я пережила в прошлом, кажется далеким сном, который я даже не хочу вспоминать», — поделилась растроганная многодетная мать.

