Шаурма из арбуза: мужчина придумал новый кулинарный хит - фото

В немецком городе Ольденбург повар придумал новый рецепт шаурмы – из арбуза.

Об этом пишет Bild.

Блюдо Хани Альхая уже стало чрезвычайно популярным на севере страны. Мужчина поделился, что для необычного донер-кебаба он подбирал ингредиенты в течение месяца.

"Я пробовал его с разными салатами. Например, айсберг. Но это не подходило. Только руккола вкусная с арбузом — ее ореховая пряная нота идеальна", — поделился он.

Хани Альхай / Фото: Markus Hibbeler

К блюду он добавляет сыр фета, гранаты, малину и экзотический соус из фиников и бананов.

"Самое главное – это свежая мята. Это дает правильный толчок", — говорит Альхай.

Все это подается в свежеиспеченном лаваше с картофелем фри, также приправленные соусом из фиников.

Мелонер подается в лаваше с картофелем фри / Фото: Markus Hibbeler

"Сначала люди отреагировали на это скептически", – отметил житель Ольденбурга. Но теперь "мелонер" превратился в кулинарный летний хит. Впрочем, Альхай не удивлен. По его словам, на востоке тысячелетиями ели арбуз вместе с фетой и хлебом.

Напомним, подросток на рыбалке вытащил из озера кошелек с 2000 долларов. Он вернул его владельцу.

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