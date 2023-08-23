Шаурма из арбуза: мужчина придумал новый кулинарный хит - фото

На подбор лучших ингредиентов повар потратил около месяца.
В немецком городе Ольденбург повар придумал новый рецепт шаурмы – из арбуза.
Об этом пишет Bild.
Блюдо Хани Альхая уже стало чрезвычайно популярным на севере страны. Мужчина поделился, что для необычного донер-кебаба он подбирал ингредиенты в течение месяца.
"Я пробовал его с разными салатами. Например, айсберг. Но это не подходило. Только руккола вкусная с арбузом — ее ореховая пряная нота идеальна", — поделился он.
К блюду он добавляет сыр фета, гранаты, малину и экзотический соус из фиников и бананов.
"Самое главное – это свежая мята. Это дает правильный толчок", — говорит Альхай.
Все это подается в свежеиспеченном лаваше с картофелем фри, также приправленные соусом из фиников.
"Сначала люди отреагировали на это скептически", – отметил житель Ольденбурга. Но теперь "мелонер" превратился в кулинарный летний хит. Впрочем, Альхай не удивлен. По его словам, на востоке тысячелетиями ели арбуз вместе с фетой и хлебом.
Напомним, подросток на рыбалке вытащил из озера кошелек с 2000 долларов. Он вернул его владельцу.
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