Шеф-повар готовила без перерыва целых 93 часа — фото, видео

Шеф-повар из Нигерии побила рекорд самого продолжительного кулинарного марафона.

Она готовила без перерыва целых 93 часа 11 минут и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом идет речь на официальном сайте.

26-летняя Хильда Бачи начала работать в четверг, 11 мая, и закончила в понедельник, 15 мая. За четыре дня своего пребывания на кухне она приготовила более 100 кастрюль с едой.

Хильда попыталась установить рекорд в 100 часов, однако почти семь часов было вычтено из ее окончательного результата, потому что она ошибочно взяла дополнительные минуты для одного из своих перерывов на отдых в начале попытки.

Хильда Бачи / Фото: guinnessworldrecords.com

Как и во всех рекордах "самого длинного марафона", участнику разрешается пятиминутный перерыв для отдыха за каждый час непрерывной активности. Эти перерывы для отдыха могут скапливаться, если их не использовать. Это были единственные случаи, когда Хильда могла пользоваться ванной либо поспать.

Хильда Бачи / Фото: guinnessworldrecords.com

Предыдущий рекорд в 87 часов 45 минут был установлен Латой Тондон (Индия) в 2019 году.

Хильда попыталась побить этот рекорд, чтобы "поставить нигерийскую кухню на карту" и "вдохновить молодых африканских женщин на погоню за своими мечтами".

"Я также решила побить этот рекорд, чтобы по-настоящему расширить свои возможности и проверить свои способности", – добавила она.

Хильда подготовилась к мероприятию, составив меню из 35 пунктов "как ориентир" для каждого блюда, которое она готовила.

Она следила за тем, чтобы у нее были необходимые ингредиенты для приготовления каждого рецепта, а ее команда закупала дополнительные продукты, пока продолжалась кулинария, "исходя из того, что нужно было добавить".

Хильда Бачи / Фото: guinnessworldrecords.com

Рекордная попытка Хильды покорила мир социальных сетей и миллионы людей в Нигерии и за ее пределами следили за ее успехами в прямом эфире в Instagram.

Повар должна была соблюдать несколько правил во время своего рекордного конкурса:

В любой момент времени должно быть приготовлено не менее двух блюд.

Су-шефу разрешено помогать в приготовлении пищи, мытье посуды и уборке кухни, но все приготовление должно выполняться лицом, пытающимся установить рекорд.

Одно из важнейших правил состоит в том, что все продукты следует употреблять после приготовления. С этой целью Хильда пригласила всех без исключения представителей нигерийской общественности прийти и отведать ее свежеприготовленные блюда. Оставшаяся еда была передана в фонд Festus Fajemilo Foundation.

"Целью моей команды на этом мероприятии было сделать его бесплатным для всех и накормить менее привилегированных", — сказала Хильда.

Хильда Бачи / Фото: guinnessworldrecords.com

По словам женщины, каждая кастрюля с едой, которую она готовила, была достаточно большой, чтобы накормить 30-35 человек, и "проводился соответствующий контроль запасов" во избежание потерь пищи.

После окончания Университета Мадонны в Нигерии со степенью в области социологии Хильда решила начать свою кулинарную карьеру. Ее вдохновила ее мать Линда Ндукве, которая тоже является шеф-поваром.

Она была ведущей телешоу Dine on a Budget в 2020 году, а затем через год выиграла соревнование Jollof Face-off. Теперь, в 2023 году, она официально занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, девушка три месяца занималась сексом с мужчиной, который оказался женщиной. На суде подозреваемая раскаялась.

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