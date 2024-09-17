Шеф-повар камеры смертников назвал имя одного заключенного, для которого отказался готовить – фото

Шеф-повар, более десяти лет готовивший еду для приговоренных к смертной казни в техасской тюрьме, рассказал, как однажды отказался подавать последнее блюдо.

Об этом пишет The Daily Express US.

Брайан Прайс известен как "шеф-повар камеры смертников" и приготовил 218 последних блюд для приговоренных к смертной казни – однако он рассказал, что было одно блюдо, которое он отказался готовить.

В 1989 году Прайс был отправлен в тюрьму за нападение на свою бывшую жену и похищение своего зятя. По прибытии в тюрьму его сразу отправили работать на кухне, несмотря на то, что на свободе он был музыкантом и фотографом.

В нескольких штатах США заключенным разрешено требовать последний прием пищи перед казнью, хотя общая стоимость их просьбы колеблется в зависимости от штата, в котором они находятся, передает Discovery. Так, в Оклахоме они могут попросить еду стоимостью до 25 долларов, а во Флориде – до 40 долларов, хотя еда должна быть приобретена на месте. В штате Луизиана даже существует традиция, когда начальник тюрьмы присоединяется к заключенному во время последней трапезы. Но в Техасе финальная трапеза была традицией до 2011 года.

Брайан Прайс / Фото: Discovery

Прайс рассказал, что отказался готовить для Леопольдо Нарваиза-младшего, приговоренного к смертной казни за то, что в 1998 году зарезал свою бывшую девушку, двух ее сестер и брата. Он отказал, потому что имел связь с жертвами – все они были друзьями его дочерей.

Нарваиз-младший был осужден по четырем пунктам обвинения в убийстве с особой жестокостью в 1998 году, и все четыре его жертвы были в возрасте от 11 до 19 лет, поэтому из-за этого Прайс переложил ответственность на кого-то другого.

Но это был единственный человек, для которого он отказался готовить, хотя для общественности мало информации о том, как готовится их еда, или кто ее готовит для них.

Прайс был откровенен в своих интервью. В 2004 году он рассказал The Guardian, что готовил для заключенного, который застрелил человека во время ограбления продуктового магазина. Хотя он заказал "филе миньон", ему удалось приготовить только стейк из тунца. Осужденный поблагодарил его за блюдо через сержанта, на что Прайс признался: "Это меня ошеломило. В ту ночь я вернулся в свою камеру и очень задумался над этим, и это была, пожалуй, последняя благодарность, которую парень дал кому-то перед тем, как покинуть этот мир".

Но теперь никто в Техасе не может потребовать последней трапезы после того, как в 2011 году Лоуренс Рассел Брюэр заказал пир и отказался есть что-нибудь из него.

Прайс отреагировал на этот запрет: "Мы не должны избавляться от последнего блюда. Справедливость восторжествует, когда этого человека казнят, но разве мы не можем показать нашу более мягкую сторону? Нашу сострадательную сторону?".

Напомним, мужчина провел 37 лет в камере смертников за убийство, которое не совершал. Он поведал, сколько денег получил.

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