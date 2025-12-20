Шесть месяцев на курином филе и цветной капусте: чем закончилась диета женщины

Куриное филе

25-летняя жительница Китая оказалась в больнице с диагнозом острый панкреатит после того, как в течение полугода соблюдала крайне ограничительный рацион.

Как передает Oddity Central, женщина почти шесть месяцев питалась исключительно отварным куриным филе и цветной капустой, иногда добавляя небольшое количество вареного картофеля.

Молодая женщина активно документировала процесс похудения в социальных сетях и быстро обрела популярность. Подписчики даже окрестили ее «богиней самодисциплины» из-за жестких пищевых ограничений и настойчивости в достижении желаемого веса.

Экстремальная диета действительно дала результат, однако вместе с потерей килограммов появились тревожные симптомы – постоянная усталость, общая слабость и ухудшение состояния кожи. Несмотря на это, женщина не обратилась к врачам и продолжила соблюдать выбранный рацион.

Впоследствии ее состояние резко ухудшилось: из-за сильных болей и спазмов в животе женщину в критическом состоянии госпитализировали. Лабораторные анализы показали, что уровень амилазы в крови превышал норму почти в десять раз. Этот фермент производится поджелудочной железой и участвует в переваривании углеводов. Его чрезмерное накопление повлекло за собой самопереваривание тканей органа и острое воспаление.

Медики пришли к выводу, что опасное для жизни состояние было, вероятно, следствием длительной сверхнизкой калорийной и несбалансированной диеты. Врачи подчеркнули: при похудении допустим дефицит калорий, однако рацион должен оставаться полноценным и разнообразным.

Специалисты подчеркивают, что даже полезные продукты – такие как куриное филе и цветная капуста – не могут обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами при длительном употреблении без других компонентов. Чрезмерно ограничительные диеты способны нарушать работу пищеварительной системы и провоцировать серьезные заболевания, в частности, панкреатит.

Напомним, как поддержать близкого человека с расстройством пищевого поведения во время праздников.