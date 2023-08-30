Шимпанзе Майкла Джексона: где и как живет 40-летний Баблз после смерти звезды (фото, видео)

У него совсем другая жизнь.

Спустя 14 лет после смерти поп-короля Майкла Джексона его любимый шимпанзе Баблз живет совсем другой жизнью.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Он, пожалуй, самый известный примат, когда-либо ходивший по планете. Спустя почти два десятилетия с тех пор, как он покинул Неверленд ради своего постоянного дома, отважный шимпанзе на пенсии живет гораздо спокойнее.

Имущество Джексона, которому 29 августа исполнилось бы 65 лет, продолжает оплачивать его содержание, стоимость которого составляет 25 000 долларов в год.

Шимпанзе Майкла Джексона Баблз / Фото: centerforgreatapes.org

С 2005 года Баблз живет в Центре обезьян в Воучуле, штат Флорида. Вместе с "лучшими друзьями" Упси, Мюрреем, Маугли и Бо, он свободно гуляет по территории площадью 40 га.

Сотрудники приюта описали его как "огромного и безобразного", но добавили, что у него очень "милый характер".

Он, пожалуй, является альфой группы и также будет "плевать водой или бросать песок" в незнакомцев, просто чтобы поднять им настроение.

Шимпанзе Майкла Джексона Баблз / Фото: centerforgreatapes.org

Ранее в этом году он отметил свое 40-летие, и по этому случаю центр был празднично украшен. Несмотря на то, что его "очень тяжело сфотографировать" и он стесняется камеры, он даже сделал селфи, чтобы запомнить это событие.

В Instagram они написали: "Девушки были сосредоточены на угощениях, но Баблзу было интереснее приветствовать посетителей и рассматривать все украшения".

Это далеко от жизни, которую он прожил с Джексоном.

Баблз родился в 1983 году в опытном центре в Остине, штат Техас, прежде чем Джексон забрал его домой за кругленькую сумму 65 000. Пара быстро стала неразлучной. Баблз путешествовал по миру на частных самолетах, появлялся на телевидении в человеческой одежде и, как сообщается, даже имел собственного агента-хранителя.

Майкл Джексон и Баблз / Фото: скриншот с видео

Ему даже удалось взбесить Фредди Меркьюри из Queen после того, как тот сел между ним и Джексоном, когда они пытались записать дуэт.

"Я не выступаю с чертовым шимпанзе, сидящим рядом со мной каждый вечер", — сказал он, по словам автора Дэвида Вигга, а затем вообще отказался от проекта.

В свободное от работы время Баблз лакомился сладостями, смотрел фильмы, ел за обеденным столом и спал на кроватке рядом с кроватью певца.

Хотя в основном он был как золото, он время от времени баловался, в том числе разбрасывал свои фекалии по имению. К тому времени, когда обезьяне исполнилось 20 лет, она весила целых 75 кг и стала слишком большой и агрессивной, чтобы Джексон мог заботиться о ней. А некоторые даже утверждают, что с шимпанзе плохо обращались, пока он находился на попечении Джексона.

"Баблз все еще жив и он очень хорош. Но когда он был с Майклом Джексоном, его избивали", — рассказала TMZ приматолог Джейн Гудолл.

Сейчас же Баблз любит тихие моменты и рисование. В приюте сказали, что он возвращает полотно только тогда, когда закончит.

Шимпанзе Майкла Джексона Баблз / Фото: centerforgreatapes.org

Напомним, во время саммита "Большой двадцатки" в Индии на улицах люди будут пугать обезьян. Они будут имитировать крики обезьяны лангура.

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