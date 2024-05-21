Школа угрожает выгнать мальчика с фобией стрижки волос из-за его длинных прядей – фото

12-летнему мальчику, который никогда в жизни не стригся и, как сообщается, страдает тонзурофобией – неконтролируемым страхом перед стрижкой волос – школа угрожала исключением из-за его длинных прядей.

Об этом пишет Oddity Central.

Фарук Джеймс никогда не подстригал свою ошеломляющую гриву длиной по пояс, которая принесла ему более 250 000 подписчиков только в Instagram. Однако, когда он пошел в новую школу в сентябре в прошлом году, на него начали давить, чтобы он обрезал пряди так, чтобы они достигали выше воротника рубашки, согласно школьным правилам.

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

Семья Фарука направила школьному врачу справку, что он страдает тонзурофобией – сильный страх перед стрижкой волос – но школа, очевидно, решила проигнорировать ее и ввести свое правило.

"У меня тонзурофобия, а также нарколепсия, что означает, что я легко засыпаю, и они связаны между собой. Мне могут сниться ужасные сны о том, как мне отрезают волосы", – рассказал Фарук Джеймс в интервью Sky News Kids' Show FYI. "Они не верят в это, они думают, что это просто фаза, прикрытие, чтобы удержать меня в школе".

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

Мама Фарука, Бонни Миллер, рассказала, что ее сын пытался ходить в школу с косами, чтобы выполнить это правило, но это было признано неприемлемым, поскольку "переплетения" запрещены в лондонской школе. Из-за несоблюдения правил длины волос 12-летнего мальчика уже несколько раз оставляли после уроков, и их могут даже выгнать из школы.

"В последнее время меня задерживали из-за моей прически. Первым наказанием было получасовое задержание, потом часовое, а недавно меня задерживали на два часа", — рассказал Джеймс. "В конце концов это приводит к изоляции, отстранению от занятий и, в конце концов, к исключению".

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

Мама Фарука утверждает, что она знала о правилах школы еще до того, как записала Фарука к ней, но думала, что им удастся получить исключение по медицинским показаниям. К сожалению, после начала учебного года директор школы сообщил ей, что ее сын исключат, если он не подстрижется, поскольку "тонзурофобия" не признается фобией.

"Я работаю над тем, чтобы заставить сына подстричь волосы, потому что он любит школу, и я очень ценю образование, которое он там получает", – говорит Миллер. "Он вот-вот начнет психотерапию, чтобы преодолеть фобию, и мы действительно делаем все возможное. Фарук даже сказал мне, что если он пострижется, то его жизнь не стоит того, чтобы жить. Кроме того, чтобы снять на видео, как я веду его в парикмахерскую, и отправить это в школу, я не знаю, что еще можно сделать".

Фарук Джеймс / Фото: instagram.com/faroukjames

По просьбе британских СМИ прокомментировать ситуацию школа Фарука ответила отказом, ссылаясь на необходимость соблюдать конфиденциальность, когда речь идет о вопросах, касающихся отдельных членов сообщества.

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