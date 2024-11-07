Школьница обнаружила шокирующую личную связь с посланием в бутылке, найденной через 26 лет

Это было похоже на случайную записку самому себе спустя почти три десятилетия в будущее.

Канадка будучи школьницей выбросила бутылку с запиской в озеро, а через 26 лет ее прочла ее дочь.

Об этом пишет New York Post.

Переписка в бутылках была частью задачи, которую Макензи Ван Эйк получила в 1998 году, когда училась в четвертом классе католической начальной школы св. Иоанна Крестителя в Белль-Ривер, Онтарио. Ей было поручено написать о качестве воды в Больших озерах, а затем поместить записку в бутылку и выбросить ее в озеро Сент-Клер.

После этого Макензи, вероятно, забыла о школьном проекте до этой осени, когда Ривер Ванденберг, воспитанник детского сада при школе, нашел эль с письмом во время посещения водоема со своей бабушкой.

"Я думал, что это карта, чтобы убить могильника или что-то подобное", — сказал мальчик, который понял, что это не так, когда прочитал его.

"Это письмо от Макензи Моррис, и я хожу в школу Святого Иоанна Крестителя. Я учусь в 4 классе в классе господина Сен-Пьера", — говорилось в послании. "Мое письмо о воде в Больших озерах. Мы читали книгу под названием "Весло к морю". Это была очень хорошая книга".

Послания в бутылке нашли спустя 26 лет / Фото: Windsor-Essex Catholic District School Board

Ванденберг и его бабушка Мишель отправили письмо в начальную школу, где учительница четвертого класса зачитала его классу, в котором, как оказалось, училась дочь Макензи – Скарлетт.

Она не могла поверить своим ушам. "Мой рот полностью открылся", — выкрикнула ошарашенная девушка. "А все такие: "Кто это? Кто это?". А я ответила: "Моя мама".

Неудивительно, что для ее матери Макензи, всегда интересовавшейся, что произошло с запиской, это был момент, когда все вернулось.

"Это было незабываемо — сделать что-то подобное, бросить что-то и думать, что, возможно, кто-нибудь найдет это позже", — сказала она.

Макензи с семьей / Фото: Windsor-Essex Catholic District School Board

Роланд Сен-Пьер, учитель на пенсии, придумавший эту задачу много лет назад, был так же тронут этой удивительной находкой.

"Я совсем о ней забыл, так что это был настоящий шок", — сказал бывший педагог, добавив, что удивлен тем, что записка пролежала "26 лет и не разбилась".

Хотя это, безусловно, невероятно, но это не самый длинный срок хранения послания в бутылке до того, как его нашли. Эта честь принадлежит 200-летнему посланию в бутылке, найденной во время археологических раскопок на севере Франции в сентябре. Послание сочинил археолог П.Ж. Ферет, который писал, что организовал раскопки на этом же месте в 1825 году.

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