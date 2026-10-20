Школьник напечатал курице протез лапки на 3D-принтере: история тронула Сеть (видео)

Курица с протезом лапки

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Ученик сельской школы на Житомирщине помог курице, потерявшую лапку. Мальчик по имени Женя самостоятельно напечатал для птицы протез на 3D-принтере, благодаря чему она снова может свободно передвигаться.

История школьника приобрела популярность в соцсетях.

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Как школьник напечатал протез для курицы

О необычном случае рассказал в Threads пользователь под ником yanovychzhenya. По его словам, Женя учится в сельской школе Житомирской области.

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Когда в учебное заведение принесли 3D-принтер, парень решил использовать его, чтобы помочь животному. Он создал протез лапки для курицы, которая из-за травмы лишилась возможности нормально передвигаться.

«Теперь это обычная курица из Житомирской области с протезом», — написал автор сообщения.

Курка з протезом лапки

3D принтер в школу принес учитель информатики, который хотел заинтересовать детей современными технологиями. Как отмечает автор публикации, педагог является его другом.

Благодаря изобретательности школьника, технологию удалось использовать для практической помощи животному. После установки протеза курица снова может самостоятельно ходить.

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Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о 75-летнем британце, которому после ДТП напечатали на 3D-принтере протез половины лица. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии. Благодаря современным технологиям удалось создать протез, реалистично воспроизводящий черты лица, цвет кожи, волос и глаз.

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