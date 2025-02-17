Школьник не спал рекордные 264 часа: чем закончился эксперимент (фото)

Мужчина признался, что через 50 лет он все еще страдал от последствий.

Сон – жизненно необходимый процесс, без которого организм человека постепенно начинает давать сбой. Чтобы ответить на вопрос, что случится, если не спать сутки, двое, неделю и возможно ли вообще обойтись без сна и какие последствия это может иметь, ученые, военные и даже энтузиасты-экстремалы не раз проводили эксперименты с бессонницей. Некоторые из них стали легендарными, например случай 17-летнего Рэнди Гарднера, который провел 11 дней без сна.

Об этом пишет Unilad.

Однажды двое учеников принялись за школьный научный проект, чтобы проверить, как долго они смогут бодрствовать, не подозревая, что это будет иметь длительное влияние на их жизнь.

В 1963 году 17-летний Рэнди Гарднер и его друг Брюс Макалистер заключили пакт, чтобы не спать в течение ошеломляющих 264 часов. Их идеей было побить мировой рекорд (260 часов) и выполнить свою научную задачу, в то же время выяснив, что происходит с человеческим мозгом, если он не высыпается.

Говоря о происхождении теста, Макалистер поделился, что поначалу они хотели исследовать влияние бессонницы на паранормальные способности: "Мы поняли, что не можем этого сделать, поэтому решили исследовать влияние депривации сна на когнитивные способности, производительность на баскетбольной площадке. Все, что мы могли придумать".

Чтобы решить, кто из дуэта не будет спать, они подбросили монетку, и было решено, что Гарднер будет лишен сна во имя науки.

Рэнди Гарднер / Фото: @Psych_review/X

Макалистер объяснил, что он тоже не спал, чтобы следить за своим другом. Но после "трех ночей бессонницы" он проснулся, "писав записки на стене".

Поняв, что их подвиг оказался сложнее, чем казалось, пара обручилась помощью еще одного друга – исследователя сна Уильяма Демента из Стэнфордского университета.

Вспоминая об эксперименте, покойный вашингтонец сказал: "Родители Рэнди очень волновались, что это может быть чем-то, что действительно может ему навредить. Потому что все еще не был решен вопрос, умрешь ли ты, если долго не будешь спать, или нет".

Конечно, страдающие недосыпанием могут быть подвержены риску сердечных заболеваний, иметь плохое равновесие и высокое кровяное давление. Хотя эксперимент Гарднера и Макалистера начался хорошо, он привел к неожиданным результатам.

После трех дней без сна у первого из них начались проблемы с концентрацией внимания и кратковременная потеря памяти. Гарднер также страдал от плохого настроения, паранойи и галлюцинации.

Демент сказал: "Он был физически очень здоров, поэтому мы всегда могли его расшевелить, играя в баскетбол, боулинг или что-то подобное. Следовало ему закрыть глаза, как он сразу засыпал".

Рэнди Гарднер / Фото: WondersOfTheWorld/YouTube

Позже сканирование мозга показало, что мозг участников "все время находился в плену... части его спали, а части бодрствовали".

Невероятно, но подросток смог бодрствовать 11 дней (264 часа). Это побило предыдущий рекорд в 260 часов, принадлежавший диск-жокею из Гонолулу.

После завершения эксперимента Гарднера доставили в военно-морской госпиталь. В разговоре с NPR Гарднер сказал: "Я проспал чуть больше 14 часов. Помню, когда я проснулся, я был пьян, но не больше, чем обычный человек".

К счастью, у ребенка не возникло никаких серьезных краткосрочных проблем, связанных с завершением его научного проекта. Однако позже он признался, что десятилетиями страдал нестерпимой бессонницей. Он объяснил: "Мне было ужасно находиться рядом. Меня все огорчало. Это было как продолжение того, что я сделал 50 лет назад".

Напомним, парень бодрствовал 12 дней подряд и побил мировой рекорд. Врач назвала это "полным безумием" и рассказала о последствиях.

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