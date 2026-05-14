Школьник посреди поля случайно обнаружил меч возрастом 1300 лет

Артефакт связывают с викингами / © Associated Press

В Норвегии первоклассник из школы Фредхайм во время похода в муниципалитете Гран заметил во вспаханном поле что-то странное. Поначалу казалось, что это обычный кусок ржавого металла, но на самом деле мальчик обнаружил меч, которому около 1300 лет.

Об этом пишет Arkeo News.

Археологи подтвердили, что это однолезвийный меч периода Меровингов (примерно 550-800 годы нашей эры). Это эпоха, предшествовавшая известным временам викингов, время формирования элит и воинских традиций в Скандинавии.

Обнаруженный меч, скорее всего, принадлежит к типу оружия, известному как сакс. Это подтверждение того, что внутренние районы Норвегии задолго до набегов викингов были частью большого мира, где оружие означало власть и статус.

Меч отправили в Музей культурной истории в Осло. Специалисты будут проводить реставрацию, рентген и анализ металла.

