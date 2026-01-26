Школьник растрогал сеть поступком ради мамы: что он придумал

Школьник с мамой / © scmp.com

Реклама

В Китае 11-летний мальчик полгода собирал карманные деньги, чтобы купить маме обувь на день рождения. Его поступок тронул продавщицу магазина и миллионы пользователей соцсетей и стал вирусным примером искренней детской заботы.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на видео, опубликованное в китайских соцсетях.

История произошла в северной китайской провинции Хэбэй. Ученик пятого класса по фамилии Чжан в течение шести месяцев откладывал карманные деньги — по одному юаню за раз — которые ему еженедельно давала бабушка на сладости. Всего мальчику удалось собрать около 200 юаней (примерно 28 долларов США).

Реклама

С этими деньгами он пришел в обувной магазин, держа в руках пачку купюр номиналом в один юань, и попросил подобрать обувь для мамы. Мальчик объяснил продавщице, что это подарок на день рождения, который мама сможет носить каждый день по дороге на работу. По его словам, он заметил, что старая обувь матери уже совсем износилась.

© скрин с видео

Продавщицу тронула эта история, и она предложила мальчику значительную скидку. В итоге пара белых кроссовок обошлась чуть более чем в 100 юаней. Она также посоветовала сохранить оставшиеся деньги и заверила, что мама сможет обменять или вернуть обувь, если размер или модель не подойдут.

Тронутая поступком ребенка, владелица магазина сняла покупку на видео. Она призналась, что хочет показать этот ролик своей дочери, которая всего на год старше мальчика, и назвала его «ребенком, рожденным, чтобы отблагодарить родителей» — популярное в Китае выражение, описывающее заботливых и благодарных детей.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, собрав миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и десятки тысяч комментариев. Пользователи называли историю искренней и трогательной. «Если бы я была его мамой, берегла бы эту обувь всю жизнь», — написал один из комментаторов.

Реклама

Некоторые пользователи призвали продавщицу подарить мальчику обувь бесплатно, однако большинство с этим не согласилось. «Важно, что он сам заплатил за подарок. Он полгода экономил и заслужил ощущение достижения, а не урок, что можно получать, ничего не отдавая», — отмечали в комментариях.

Впоследствии местные журналисты разыскали семью мальчика. Его мама также опубликовала видео, на котором примеряет подаренные кроссовки. Она призналась, что была искренне удивлена таким подарком и поблагодарила как сына, так и продавщицу магазина.

Женщина подчеркнула, что семья никогда специально не учила мальчика принципам сыновнего уважения. По ее словам, они просто брали его с собой, когда ухаживали за пожилыми родственниками дома. «Меня поразило, что он молча усвоил это из наших поступков», — сказала она.

В китайской культуре забота детей о родителях считается одной из базовых моральных ценностей, и эта история стала ярким примером того, как она формируется не через наставления, а через ежедневный пример в семье.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить на День материи какие есть идеи.