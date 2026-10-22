Школьник случайно открыл три неизвестные галактики и поразил ученых

Космос. Иллюстративное изображение / © Unsplash

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Американский школьник Джулиан Шапиро случайно обнаружил три редкие карликовые галактики, которые могут стать одними из первых подтвержденных примеров особого типа космических объектов. Их существование предсказывали ученые, но ранее их не удавалось четко идентифицировать.

Об этом сообщает издание Metro.

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Открытие Шапиро описано в научной статье, опубликованной в журнале «The Astrophysical Journal». В честь юного исследователя галактики получили названия Shapiro Dwarf Galaxies I, II и III. В настоящее время он изучает астрофизику в Калифорнийском университете в Беркли.

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Что известно о новых галактиках

Три обнаруженных объекта расположены примерно в 25 миллионах световых лет от Земли. Каждый из них содержит лишь несколько сотен тысяч звёзд — значительно меньше, чем в Млечном Пути, где их насчитывается сотни миллиардов.

Исследователь отнес эти галактики к возможному типу так называемых «backsplash galaxies» — галактик, которые прошли вблизи более крупных космических объектов, лишились газа, необходимого для образования новых звёзд, и впоследствии оказались далеко от них.

По предположению Шапиро, причиной потери газа могла стать крупная спиральная галактика M101. Она могла лишить более мелкие галактики материала для образования звёзд, а затем гравитационно отбросить их на значительное расстояние.

Почему это открытие важно

Шапиро нашел потенциальных кандидатов, анализируя архивные астрономические данные и определяя возможные места расположения таких объектов. Чтобы оценить расстояние до галактик и проверить их характеристики, потребовались месяцы работы.

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«Это было очень увлекательно», — рассказал он Metro.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят предположение исследователя, это открытие поможет лучше понять, как крупные галактики влияют на более мелкие и почему некоторые карликовые галактики перестают образовывать новые звезды, даже находясь вдали от своих возможных соседей.

Учёные также предполагают, что подобные процессы могли происходить и вокруг Млечного Пути. В то же время статус трёх галактик как представителей типа «backsplash» ещё требует дальнейшего подтверждения.

Напомним, что Млечный Путь может быть одним из самых благоприятных мест во Вселенной для возникновения и существования жизни. К такому выводу пришли астрофизики, которые смоделировали эволюцию галактик и исследовали, где космические условия представляют наименьшую угрозу для планет.

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