Школьника, исправившего Путина во время выступления, обвинили в наглости

Также на встрече з детьми Путин попал еще в один конфуз. Школьник попросил президента РФ подписаться на его youtube-канал. Но Путин не понял, о чем идет речь.

Президент России Владимир Путин оконфузился на встрече со школьниками. Он назвал Северную войну Семилетней. Но сидящий в зале школьник поправил его, заявив, что война длилась с 1700 по 1721 год.

Видео инцидента опубликовали росСМИ.

"Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Ну че он со шведами там семь лет воевал. И вообще битва под Полтавой. Представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между Петром I и Карлом XII была под Полтавой", — сказал глава страны-агрессора.

Школьник исправил Путина. Он сказал, что эта война называлась не Семилетней, а Северной и длилась с 1700 по 1721 год.

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Зная тенденции в современной России, можно предположить, что мальчика за его "дерзость" могут ожидать проблемы.

Так, директор его школы заявила, что парень не смог промолчать из-за наглости. Об этом сообщает Рravda.ru.

"Скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", — сказала она. По словам женщины, парень "занимает активную гражданскую позицию".

Также на встрече з детьми Путин попал еще в один конфуз. 10-летний школьник попросил президента РФ подписаться на его youtube-канал. Но Путин не понял, о чем идет речь.

"А что нужно подписать? Что надо подписать? Я не понял, что я должен подписать", — сказал Путин, после чего стало понятно, что в современных технологиях он совсем не разбирается.

Ранее сообщалось, что Путина накрыла ностальгия по Российской империи. Глава Кремля измерил благополучия государства количеству населения.

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