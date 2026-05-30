Школьники создали самый большой в мире бумажный самолет на радиоуправлении — фото

Команда школьников из Китая недавно установила новый рекорд Гиннеса, создав самый большой в мире бумажный самолет на дистанционном управлении.

Об этом пишет Oddity Central.

Группа учащихся средней школы «Шэньчжэнь Чжили» под руководством Чжу Цзюньцзе, учащегося первого класса 16-й группы, почти пол года работала над созданием гигантского, но полностью функционального радиоуправляемого бумажного самолета. В результате им удалось построить модель с размахом крыльев 6,06 м и длиной фюзеляжа 5,06 метра.

В начале этого месяца самолет успешно прошел испытание: находился в воздухе около 15 минут, после чего безопасно приземлился. Именно этот полет позволил команде официально установить новый мировой рекорд.

«Мы просто хотели использовать простейшие принципы создания бумажных самолетиков в сочетании с инженерными технологиями, чтобы создать устойчивую модель чрезвычайно больших размеров», — рассказал журналистам о своей первоначальной мотивации Чжу Цзюньцзе, главный конструктор и пилот проекта.

Самый большой в мире бумажный самолет на радиоуправлении

Идея установить мировой рекорд возникла после успеха команды на Международном конкурсе по проектированию летательных аппаратов в Китае. В октябре в прошлом году школьники получили там чемпионский титул и установили национальный рекорд, что вдохновило их на еще более амбициозную цель.

После проведения исследований участники команды выяснили, что беспилотных дистанционно управляемых бумажных самолетов с размахом крыльев в шесть метров на тот момент еще не существовало. Именно тогда они решили создать «самый большой на сегодняшний день дистанционно управляемый бумажный самолет».

По словам руководителя школьного авиамодельного клуба Цзоу Гоюня, основная сложность заключалась именно в масштабах конструкции.

"Наибольшим вызовом этого проекта является именно его "сверхбольшой" характер", - сказал журналистам Цзоу Гоюнь, добавив, что в сверхбольших самолетах каждое смещение поверхности крыла на 1 градус и каждое смещение центра тяжести на 1 сантиметр оказывает непосредственное влияние на подъемную силу и стабильность.

Несмотря на то, что средний возраст участников команды составлял всего 16 лет, они смогли справиться с техническими задачами, которые часто сложны даже для опытных специалистов авиационной отрасли.

При выборе материалов школьники остановились на легкой KT-пластине. В то же время они столкнулись с проблемой деформации конструкции, которая становилась все более заметной с увеличением площади покрытия. Для решения этого вопроса команда использовала полоски из углеродного волокна для усиления ключевых элементов самолета, что позволило достичь баланса между малым весом и высокой прочностью.

Работая над конструкцией, участники также отказались от первоначального замысла просто увеличить стандартную однометровую модель в шесть раз. После создания трех поколений прототипов они пришли к оптимальной конфигурации с фюзеляжем длиной более пяти метров и размахом крыльев свыше шести метров, что помогло упростить управление самолетом.

«Мы хотим, чтобы этот проект стал для китайской молодежи символом научных и технологических инноваций, который продемонстрирует миру нашу мудрость и способность к самостоятельным инновациям», — говорит Чжу Цзюньцзе, комментируя достижение команды.

