"Шльопанці" — как лучше сказать на украинском, вы будете удивлены

Многие украинцы используют слово "шльопанці" или "шльопкии".

Однако, как рассказал известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко, лучше не употреблять это слово и посоветовал, чем заменить.

Сергей Авраменко заметил, что "шльопанці" — это больше русское слово, хотя в Украине оно имеет разговорный оттенок.

Как правильно называть "шльопанці" на украинском

Учитель назвал слово для обозначения этого типа обуви. "Запомните, "пантОфлі" Это мягкие комнатные туфли без закаблУков".

Следовательно, нужно говорить по-украински не "шльопанці" а "пантОфли", что может для некоторых украинцев звучать необычно, но в любом случае красиво.

Языковед объяснил и значение слова "закаблУки". ЗакаблУк – это задняя часть обуви, охватывающая пятку. И ни в коем случае не говорите "задник", ведь это русское слово.

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