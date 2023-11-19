Шляпу Наполеона продали за рекордную сумму: фото

Наполеон носил именно эту шляпу со средины своего императорского периода, который длился с 1808 по 1815 год.

В воскресенье, 19 ноября, одну из знаменитых шляп Наполеона Бонапарта продали на аукционе за рекордные почти два миллиона евро. Личность или национальность покупателя не разглашаются.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на французский аукционный дом Osenat.

Что известно об этой шляпе Наполеона

По данным аукционного дома, Наполеон носил именно эту шляпу со середины своего императорского периода, который длилася с 1808 по 1815 год.

Шляпа, известная как двурогая, выполнена в фирменных цветах Наполеона – черный с сине-бело-красной кокардой (триколор французского флага).

Известно, что этот головной убор изготовил Пьер-Кантен-Жозеф Байон, бывший кожевником императора с 1806 года. По словам экспертов, Наполеон добавил к нему кокарду при возвращении из ссылки на острове Эльба 1 марта 1815 года.

Шляпа оставалась в семье Наполеона до конца 19 века, когда ее впервые продали коллекционерам. В последний раз он выставлялся в Musee de l'Emperi в коммуне Салон-де-Прованс (департамент Буш-дю-Рон) между 1967 и 2002 годами. Он был частью коллекции французского бизнесмена Жана-Луи Нуазье, скончавшегося в 2022 году.

Какой стала рекордная цена

Распродажа привлекла коллекционеров со всего мира и вызвала большой интерес, превзойдя надежды организаторов аукциона.

Шляпа, которая ранее оценивалась от 600 до 800 тысяч евро, в результате торгов была продана за 1,932 миллиона евро (2,1 миллиона долларов), побив предыдущий рекорд. В 2014 году этот же аукционный дом продал наполеоновский шляпу за 1,884 миллиона евро.

Считается, что у Наполеона было около 120 таких шляп, большинство из которых сейчас потеряно.

Почему шляпа атрибут Наполеона

В отличие от большинства других людей того времени, Наполеон носил шляпу набок, что придавало ему выразительный силуэт, благодаря которому войска легко узнавали его в бою.

Наполеон приобрел известность во время Французской революции, став ключевой фигурой в революционных войнах. Он служил в республике в качестве первого консула и был коронован как император в 1804 году.

После поражения в битве против британских и прусских войск под Ватерлоо он был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где и скончался в 1821 году.

Напомним, недавно было продано на аукционе уникальное меню ужина, который подавали в первом классе лайнера "Титаник" за три дня до крушения, во время которого он затонул, столкнувшись с айсбергом.

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