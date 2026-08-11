Шок на всю жизнь: ДНК-тест раскрыл жуткую тайну искусственного оплодотворения

Мэри Эллен Лукезич

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В США 71-летняя Мэри Эллен Лукезич подала в суд на врача-репродуктолога, который более 40 лет назад провел ей искусственное оплодотворение. ДНК-тест сына этой женщины показал шокирующую правду: настоящим биологическим отцом оказался сам врач.

Об этом пишет Lad Bible.

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Лукезич подала иск против врача-репродуктолога Фредерика Деттманна, который более 40 лет назад помог ей забеременеть с помощью искусственного оплодотворения в Висконсине.

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Женщине сообщили, что для процедуры будет использована сперма «здорового молодого студента медицинского факультета». Однако спустя много лет ее сын Джозеф Лаедтке Гайдер провел ДНК-тест и обнаружил, что его биологическим отцом, вероятно, является сам Деттманн.

Сейчас врачу 91 год. Авторы иска предполагают, что этот случай мог быть далеко не единственным. По их данным, у Гайдера есть девять сводных братьев и сестер, чьи матери могли пережить аналогичную ситуацию.

О шокирующем открытии Гайдер рассказал во время пресс-конференции.

«Слова не могут полностью передать то, что чувствуешь, когда узнаешь, что вся твоя идентичность построена на лжи», — сказал мужчина.

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Впервые он решил проверить свое происхождение в декабре 2024 года, воспользовавшись сервисом Ancestry.com. Результаты генетического тестирования неожиданно показали родство с семьей Деттманна.

«В ходе исследования этих генетических связей Джозеф обнаружил прямую генетическую связь с семьей доктора Деттманна; на основании имеющейся информации и убеждений эти генетические данные подтвердили, что доктор Деттманн является биологическим отцом Джозефа», — говорится в иске.

Сам Гайдер рассказал, как именно он узнал о возможных родственниках.

«Я получил электронное письмо от Ancestry, компании, в которой я заказал ДНК-тест, о том, что у меня есть сводная сестра. И когда я зашел в результаты ДНК-теста и посмотрел на родственные связи, то заметил, что система указала на нескольких сводных братьев и сестер, с которыми, вероятно, у меня есть родственная связь», — поделился мужчина.

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После этого Джозеф сообщил матери о результатах теста. Для Мэри Эллен это стало подтверждением того, что ее доверие было грубо нарушено много лет назад. Женщина заявила, что фактически была лишена возможности самостоятельно принять решение о том, кто станет биологическим отцом ее ребенка.

«Я чувствую себя так, будто меня изнасиловали. И это неправильно. И я хочу, чтобы другие женщины не боялись говорить об этом», — сказала Мэри Эллен.

Гайдер подчеркнул, что хочет добиться привлечения врача к ответственности за то, что пришлось пережить его матери.

«То, что он сделал, было непостижимо, и это стало настолько вопиющим предательством доверия, что я просто хотел убедиться: если у меня будет возможность привлечь его к ответственности за боль, которую он причинил моей маме, и за то, через что он заставил ее пройти, возможно, о чем она даже не знала в то время», — рассказал Джозеф.

Иск против Деттманна был официально подан 6 августа. Семью представляет адвокат Аль Фоеклер. По словам юриста, после первой пресс-конференции к нему обратились и другие женщины, которые заявили о подобных опасениях.

«Эти семьи обращаются к врачам-репродуктологам в самый полный надежды и в то же время самый беспомощный момент своей жизни. Они полностью доверяют врачу, в чьих руках находятся их мечты о родительстве. Доктор Фредерик Деттманн воспользовался их отчаянием. Он злоупотребил этим доверием. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что этот человек был серийным хищником, охотившимся на женщин», — рассказал адвокат.

В то же время юридические представители Деттманна опровергают обвинения. Они обнародовали заявление от имени врача, в котором отмечается отсутствие, по его мнению, подтверждений выдвинутых претензий.

В заявлении говорится: «Указанные события, по утверждениям, произошли почти 50 лет назад. Доктор Деттманн не имеет собственных воспоминаний о людях, выдвигающих эти обвинения, и ему не известно ни о каких доказательствах, подтверждающих заявленные претензии».

Кстати, бытовой ДНК-тест случайно раскрыл тайну британки: результаты показали 48% итальянских корней и сводных сестер вместо родных. Оказалось, что мужчина, который ее воспитал, не был биологическим отцом.

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