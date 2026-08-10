Шок в аэропорту: из-за крохотной детали в паспорте девушку не пустили на рейс на Бали

Австралийская путешественница Эммисон Кэдди

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Поездка на Бали для празднования юбилея подруги обернулась для молодой австралийской путешественницы Эммисон Кэдди стрессом и слезами. Сотрудники авиакомпании зафиксировали в ее паспорте едва заметную деталь и отказались пускать на рейс, опасаясь жестких штрафов от индонезийских властей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кэдди планировала отправиться из Голд-Коста на Бали, где должна была вместе с друзьями отпраздновать 30-летие своей лучшей подруги. Однако путешествие неожиданно оказалось под угрозой прямо в аэропорту: работник Jetstar обратил внимание на небольшое пятно красных чернил в углу ее паспорта.

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Австралийке объяснили, что в случае прибытия на Бали с таким документом, ей могли отказать во въезде и отправить обратно в Австралию.

«Это было ужасно. Они сказали: „Нам очень жаль, но мы знаем, что вас не пустят на рейс, потому что если случится так, что Бали вас развернет, Jetstar может получить большой штраф“, поэтому они даже не рискуют. Я была готова рискнуть, но Jetstar даже не позволила мне сесть в самолет», — рассказала Эммисон.

Индонезийские правила въезда предусматривают серьезные требования к состоянию паспортов. Путешественникам с поврежденными документами могут не разрешить пересечь границу, а авиакомпаниям в таком случае грозят значительные штрафы.

Повреждением паспорта могут считаться даже на первый взгляд незначительные дефекты — следы воды, пятна, надрывы или разрывы страниц и другие признаки износа.

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Для Эммисон это означало необходимость срочно получать новый документ. Девушка была так расстроена ситуацией, что не сдерживала слез, а за ускоренное оформление паспорта ей пришлось заплатить более 700 австралийских долларов.

Тем временем друзья путешественницы отправились на Бали без нее. Jetstar перебронировала Кэдди на другой рейс, который должен был отправиться в следующий вечер, а сама она поехала в Австралийский паспортный офис в Брисбене. Уже на следующее утро девушку ждала хорошая новость: срочный паспорт удалось получить менее чем через два часа после подачи заявления.

«Мне очень повезло, мне помогали отличные люди в паспортном центре Брисбена. Они были просто невероятны», — сказала Эммисон.

Путешественница призналась, что не знает, как именно красное пятно появилось на ее паспорте. Девушка предположила, что документ мог испачкаться чернилами от ручки.

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Эммисон Кэдди и ее паспорт

После этого случая австралийка решила рассказать о нем в соцсетях, чтобы обезопасить других туристов и призвать их тщательно проверять документы перед зарубежными поездками, особенно если пунктом назначения является Бали.

«Jetstar не позволила мне сесть в самолет, потому что в углу моего паспорта была крошечная красная или розовая точка, и они сказали, что если я поеду на Бали, меня развернут и посадят на самолет домой. Она настолько маленькая, что не закрывает мое фото или какие-небудь документы, она буквально в углу, и выглядит так, будто чернила размазались или паспорт немного повредила вода или что-то подобное», — вспомнила Эммисон.

История Кэдди привлекла внимание пользователей соцсетей. Ее видео просмотрели более 13 500 раз, а в комментариях люди начали делиться своими случаями, связанными с путешествиями и поврежденными паспортами.

«У меня произошло то же самое! Меня не пустили на рейс, сказав, что меня задержат на Бали. Я пережила этот стресс с оформлением нового паспорта, а когда приехала на Бали, ни один человек даже не проверил мой паспорт», — поделилась одна из пользовательниц.

«У меня такое было. Срок действия моего паспорта истек, и я понял это за день до полета. Я сделал фото на паспорт и сразу отправился в паспортный офис. Пришел в 10:00, а в 14:00 уже получил паспорт. На следующий день улетел», — рассказал другой пользователь.

Еще одна пользовательница вспомнила историю своей матери, которая столкнулась с более серьезными последствиями из-за повреждения документа.

«Моя мама летела из Перта в Сингапур, а затем на Ко Самуи. На Ко Самуи ей отказали во въезде из-за крохотного надрыва и дырки в паспорте. Ей пришлось провести ночь под стражей, после чего ее отправили обратно в Сингапур, пока оформляли новый паспорт… Это очень неприятно, но лучше быть дома, чем под стражей», — написала одна из комментаторов.

Другая путешественница также рассказала о похожей ситуации, которая стала для нее эмоционально тяжелой.

«У меня была похожая проблема. Я наконец расплакалась прямо на почте, потому что была очень напряжена и перегружена. Работники были так добры и успокаивали меня. Это очень хорошее напоминание», — добавила другая пользовательница.

К слову, авиакомпания Lufthansa не пускала на борт 25-летнюю блогершу Эдду Пильц из-за шорт и кроп-топа в жару более 30°C, заявив, что она якобы «голая». Женщине разрешили сесть на самолет только после того, как она надела и полностью застегнула куртку.

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