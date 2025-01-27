Шокированная 76-летняя прабабушка узнала о своей беременности (фото)

Американка озадачила Сеть, заявив, что ее прабабушка забеременела в возрасте 76 лет. Для будущей мамочки это стало настоящим шоком, как и для "бесплодной" китаянки, случайно узнавшей о беременности за 4 часа до рождения ребенка.

В ставшего вирусным видеоролике правнучка женщины, известная только как Мия, наблюдала за тем, как врач сообщала эту странную новость пожилой женщине, когда та лежала на больничной койке. Об этом пишет The Sun.

"Мы получили анализ вашей мочи, и вы точно беременна", — сказала медик и добавила, что женщина уже на 12-й неделе беременности, и спросила, занималась ли она в последнее время сексом. "Нет, нет!" – быстро ответила прабабушка.

По словам Мии, видео которой всего за несколько дней собрало более 41 миллиона просмотров, ребенок должен появиться на свет этим летом, в июле.

76-летняя прабабушка узнала о беременности / Фото: скриншот с видео

Делясь новостями о предполагаемой беременности, Мия сняла свою прабабушку в больнице и сказала, что они "собираются устроить вечеринку по случаю рождения ребенка".

В разговоре со счастливой пациенткой, которая, очевидно, хотела "оставить ребенка", Мия сказала: "Я не знаю, кто будет его воспитывать, поэтому мы это выясним".

Позже Мия утверждала, что женщину отвезли в больницу скорой помощи после того, как она внезапно почувствовала головокружение и недомогание – семья предположила, что это связано с уровнем сахара в крови.

В следующем видео молодая женщина добавила, что ее родственница вынуждена была сдать образец мочи, чтобы врачи могли провести некоторые анализы – и именно тогда они якобы обнаружили беременность.

После того, как видео покорило Сеть, правнучка призвала зрителей "оставаться с ними", чтобы узнать пол ребенка, а также о том, кто является потенциальным "папой" малыша.

76-летняя прабабушка узнала о беременности / Фото: скриншот с видео

Если это действительно правда, пенсионерка может побить мировой рекорд, став самой старой новоиспеченной матерью.

Самой старой матерью в истории является Эрраматти Мангамма, которая прошла процедуру ЭКО, прежде чем родить девочек-близнецов путем кесарева сечения в Хайдарабаде, Индия, в 2019-м в возрасте 73 лет.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой старшей матерью, забеременевшей естественным путем, является Дон Брук, которая случайно забеременела, когда у нее случилась овуляция после последней менструации, и ей было 59 лет, когда она родила сына в 1997 году.

67-летний врач-пенсионерка родила ребенка в Китае в 2019 году, забеременев естественным путем после приема травяных препаратов для лечения своих проблем со здоровьем.

Более 23 тысяч ошеломленных зрителей написали в комментариях, что шокированы тем, что женщина, которой почти 80 лет, якобы забеременела: "Подождите?! В 76 лет? Это возможно? Это немного пугает", "Нет, пожалуй, это розыгрыш".

Известная американская гинеколог объяснила изданию, почему она скептически относится к видео.

"Не существует физического способа, которым 76-летняя женщина может забеременеть естественным путем. В разных странах были зафиксированы случаи беременности у женщин в возрасте 60-70 лет, но все они наступили в результате ЭКО, а не природного зачатия. Я бы обеспокоилась, если бы 76-летняя женщина имела положительный тест на беременность, это могло бы свидетельствовать о том, что ее организм производит ХГЧ по другим причинам, и существует вероятность того, что это может быть некая аномальная опухоль, выделяющая гормон, и именно на это указывает тест на беременность. Что касается тестов на беременность, которые показывают, на какой неделе беременности вы находитесь, то некоторые из них могут дать приблизительное представление об этом на основе количества бета-ХГЧ, которое выявляет тест. Мой совет по этому поводу состоит в том, что он не особенно точен – для того, чтобы точно определить срок беременности, нужно смотреть на последний менструальный цикл и отталкиваться от него, или, очевидно, сделать ультразвуковое сканирование, где можно будет провести измерение, что даст небольшую подсказку. Я бы никогда не использовала тест на беременность, потому что не думаю, что это точный способ определения срока беременности", – заявила она.

Напомним, 40-летняя женщина сделала операцию по подтяжке живота, не зная, что беременна. О своем интересном состоянии она узнала спустя четыре месяца после операции.

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