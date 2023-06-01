Шокированная мама показала, как ее новорожденный ребенок держит голову и ползает - видео

Это произошло всего через три дня от рождения.

Новорожденный ребенок шокировал свою маму, когда он вставал и ползал на своей больничной койке всего через три дня от рождения.

Американка Саманта Митчелл рассказала Kennedy News, что ее дочь Ниила Дейз Цабари ползала и держала свою голову спустя лишь несколько дней после рождения, заставляя ее чувствовать, что у нее никогда не было новорожденного.

"Большинство своей жизни я сидела с детьми, у меня более 20 лет опыта работы с детьми, и я никогда раньше не видела ничего подобного", – призналась 34-летняя женщина. "Наверное, я никогда не была рядом со многими детьми в возрасте трех дней, поэтому в этом много неприятностей, но я никогда не видела такого ребенка".

Митчелл побежала снимать свою дочь, родившуюся с опозданием на три недели на 43 недели 27 февраля в 2023 году.

"Моя мама была единственным человеком в комнате, когда это произошло, и она сказала мне записать это", – поделилась Саманта. "Иначе мне бы никто не поверил. Моего жениха не было в комнате, и я знаю, что если бы я не сняла это на пленку, он не поверил бы мне".

На видео видно, как Ниила Дейз вытягивает руки перед собой, чтобы поддерживать себя, ползая и поднимая голову.

"Когда я впервые увидела, как она ползает, я была в шоке. То, как она тоже подняла голову и что-то бормотала, ошеломило меня", — добавила она.

По данным Healthline, дети обычно начинают ползать от шести до девяти месяцев и стадия ползания длится недолго, прежде чем они начинают ходить самостоятельно.

Хотя Ниила Дейз явно опередила свое время, начав переворачиваться с живота на спину всего через 18 дней от рождения. В два месяца она переворачивалась со спины на живот.

"Иногда я смеюсь и просто думаю, что хотела бы, чтобы она была ребенком", — поделилась Митчелл о своей дочери.

Ниила Дейз / Фото: Kennedy News and Media

Сейчас девочке три месяца, и она уже стоит с поддержкой – и вскоре она начнет ходить, предсказала мать.

"Бесспорно, она скоро начнет ходить. Она сейчас стоит. Она так сильно нагружает ноги. Мы не пытаемся заставить ее стоять. Она просто отказывается подогнуть колени и сесть", – сказал Митчелл. "Она еще не стоит сама, но она стоит, держась за нас и всегда пытается подняться".

Саманта с женихом и дочерью / Фото: Kennedy News and Media

Малышка даже пыталась заговорить всего в полтора месяца, следуя тому, что ей говорили Митчелл и ее жених Офер Цабари.

"Мы всегда говорим ей, что любим ее, и она, казалось, пыталась это повторить нам и пыталась это сказать. Мы не могли в это поверить. Это больше похоже на лепет, но она, безусловно, пытается нас копировать. Если она шумит, а мы смеемся, она будет продолжать шуметь, потому что знает, что мы отреагируем. Она очень умный ребенок", — добавила Митчелл.

В Сети ошарашенные пользователи не смогли сдержать эмоций от увиденного. Также юзеры не упустили возможности пошутить.

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Напомним, Сеть насмешила собака, которая пыталась затянуть хозяйку в паб. Пес отказался двигаться и улегся напротив входа в заведение.

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