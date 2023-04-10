Шокированная семья обнаружила "картину своего сына" в жуткой гостинице - фото

Семья возвращалась с отдыха и осталась на ночь в отеле.

Семья обнаружила картину ребенка, который невероятно похож на их сына, когда остановилась в отеле.

Мама Дженни Стивенсон рассказала, что семья возвращалась домой с отдыха, когда они остановились на ночь в "уединенном и жутком" отеле. Об этом пишет mirror.co.uk.

Семье, переехавшей в Швецию из Великобритании два года назад, потребовался перерыв на отдых на пути домой после их первой лыжной поездки.

До дома они добрались в сумерках. Когда семья готовилась сесть за ужин в общей столовой, то заметила, что что-то не так.

"Моя дочь просто сказала: "Мама, на стене висит фото Барни", — вспомнила Дженни. А когда мама троих детей присмотрелась повнимательнее, она нашла рисунок ребенка, который можно было принять за ее семилетнего сына.

Фото: mirror.co.uk

На самом деле на картине шведского художника Карла Ларссона изображена маленькая девочка, но она удивительно похожа на юношу, за исключением длинных волос.

К счастью, Дженни и ее муж не были слишком напуганы картиной "Цветы на лугу", хотя они жили в "старомодном" доме со "скрипящим полом", и Барни нашел все это забавным.

Но Дженни действительно немного испугалась, когда позже поделилась своей находкой, "сбивающей с толку" в Сети.

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"Только что приехала в нашу обособленную сельскую гостиницу типа "кровать и завтрак", чтобы найти картину, на которой наш младший ребенок изображен в виде маленькой девочки. Для этого нет абсолютно никаких ужасных прецедентов, поэтому, вероятно, все в порядке", — пошутила она в своем Twitter.

Отвечая на комментарий, Дженни, работающая писательницей, добавила: "В какой-то момент проснулась от ужасного бумажного шума (подумайте о пролистывании страниц или колоды карт), но мы все выжили".

Между тем, у других пользователей социальных сетей были свои подозрения. Один человек предположил, что шуметь мог "ребенок, который пытается убежать от картины".

Второй спросил: "Ведьмы поблизости есть?". На что Дженни ответила: "В Швеции на Пасху все ведьмы улетают на Голубую гору, так что я предполагаю, что да".

Напомним, Далай-лама обратился со своими извинениями после обнародования видео, на котором он спрашивает мальчика, хочет ли тот облизать его язык. Кадры вызвали широкое возмущение в Сети.

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