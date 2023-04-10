Шокированная семья обнаружила "картину своего сына" в жуткой гостинице - фото

Семья возвращалась с отдыха и осталась на ночь в отеле.
Семья обнаружила картину ребенка, который невероятно похож на их сына, когда остановилась в отеле.
Мама Дженни Стивенсон рассказала, что семья возвращалась домой с отдыха, когда они остановились на ночь в "уединенном и жутком" отеле. Об этом пишет mirror.co.uk.
Семье, переехавшей в Швецию из Великобритании два года назад, потребовался перерыв на отдых на пути домой после их первой лыжной поездки.
До дома они добрались в сумерках. Когда семья готовилась сесть за ужин в общей столовой, то заметила, что что-то не так.
"Моя дочь просто сказала: "Мама, на стене висит фото Барни", — вспомнила Дженни. А когда мама троих детей присмотрелась повнимательнее, она нашла рисунок ребенка, который можно было принять за ее семилетнего сына.
На самом деле на картине шведского художника Карла Ларссона изображена маленькая девочка, но она удивительно похожа на юношу, за исключением длинных волос.
К счастью, Дженни и ее муж не были слишком напуганы картиной "Цветы на лугу", хотя они жили в "старомодном" доме со "скрипящим полом", и Барни нашел все это забавным.
Но Дженни действительно немного испугалась, когда позже поделилась своей находкой, "сбивающей с толку" в Сети.
"Только что приехала в нашу обособленную сельскую гостиницу типа "кровать и завтрак", чтобы найти картину, на которой наш младший ребенок изображен в виде маленькой девочки. Для этого нет абсолютно никаких ужасных прецедентов, поэтому, вероятно, все в порядке", — пошутила она в своем Twitter.
Отвечая на комментарий, Дженни, работающая писательницей, добавила: "В какой-то момент проснулась от ужасного бумажного шума (подумайте о пролистывании страниц или колоды карт), но мы все выжили".
Между тем, у других пользователей социальных сетей были свои подозрения. Один человек предположил, что шуметь мог "ребенок, который пытается убежать от картины".
Второй спросил: "Ведьмы поблизости есть?". На что Дженни ответила: "В Швеции на Пасху все ведьмы улетают на Голубую гору, так что я предполагаю, что да".
Напомним, Далай-лама обратился со своими извинениями после обнародования видео, на котором он спрашивает мальчика, хочет ли тот облизать его язык. Кадры вызвали широкое возмущение в Сети.
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