Шокированная женщина нашла на помойке "мертвые тела": правда ее озадачила (фото)

Мама была в шоке, найдя в мусорном баке то, что она считала мертвыми телами.

Об этом пишет NTK.

Тиффани Батлер роется в мусорных баках в поисках неиспользованных товаров – практика, законная в ее штате Техас, США. Но последняя находка 34-летней женщины была не обычной косметикой, обувью или электроникой, а коробками с секс-куклами.

Поделившись видео с тремя миллионами подписчиков на TikTok, Тиффани сказала: "У меня буквально чуть не случился сердечный приступ. Там есть контейнер для мусора и там были эти большие коробки, и я открыла контейнер, и это первое, что бросилось мне в глаза".

Она показала часть куклы с носком на ноге, торчащей из одной коробки.

Секс-кукла / Фото: скриншот с видео

Тиффани продолжила: "Меня трясло. Я думала, что это мертвое тело. Нет, это куклы".

Она откинула картонную коробку, чтобы показать, что у куклы тело обнаженной женщины. Другой мусорный контейнер рядом содержал еще одну картонную коробку с еще одной секс-куклой.

Секс-кукла / Фото: скриншот с видео

Тиффани сказала: "Они точно были в употреблении. Там волосы по всему телу".

Американка, занимающаяся копанием в мусорных контейнерах уже восемь лет, описывает это как "первый" для себя опыт. Впрочем, вскоре вернувшись к мусорным бакам, она обнаружила, что куклы исчезли, и предположила, что кто-то их забрал.

Раньше она рассказывала о своем увлечении: "Никогда не знаешь, когда магазины начнут выбрасывать вещи — все дело в судьбе". По ее оценкам, за два года перепродажи своих находок на свалках она заработала около 80 000 долларов.

Напомним, недавно в Турции у женщины случился нервный срыв из-за снеговика. Она подумала, что это труп.

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