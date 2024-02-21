Шокированная женщина случайно нашла свой кошелек, который давно потеряла в море – видео

Женщина, гулявшая со своими собаками по пляжу Британской Колумбии, обнаружила удивительную находку среди мусора, выброшенного приливом — свой давно потерянный кошелек.

Об этом пишет CHEK News.

Марси Каллаверт рассказала, что она и ее собаки были на пляже отдаленного острова, где она и ее муж живут неподалеку от Тофино, когда она заметила что-то знакомое на песке.

"Я сразу поняла", – сказала она. "Это остановило меня прямо на месте".

Каллаверт, рассказавшая о своем открытии в TikTok, вспомнила, что впустила кошелек в воду во время посадки на лодку в июне в 2023 году.

"Там, где мы живем, у нас нет причала, и нам приходится плыть на каноэ к месту, где расположена лодка", — сказала она Westerly News. "Кошелек у меня был в расстегнутом кармане рюкзака, я забыла его застегнуть. Когда я пошла к лодке из каноэ, я услышала всплеск, но предположила, что это из-за того, как вода плескалась, и я ничего об этом не подумала".

Марси поделилась, что вскоре после того, как он был утерян, ей пришлось искать дайвера, но поиски были безуспешными.

Она сказала, что кошелек, наличные деньги, карты и удостоверения личности все еще находятся в удивительно хорошем состоянии после плавания в море.

"Единственный вред – это то, что молния проржавела", — прокомментировала она.

Напомним, потерянный в реке кошелек вернули женщине спустя 28 лет. Что там было и курьезная история потери.

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