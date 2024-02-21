Шокированная женщина случайно нашла свой кошелек, который давно потеряла в море – видео

Его выбросило на пляж.
Женщина, гулявшая со своими собаками по пляжу Британской Колумбии, обнаружила удивительную находку среди мусора, выброшенного приливом — свой давно потерянный кошелек.
Об этом пишет CHEK News.
Марси Каллаверт рассказала, что она и ее собаки были на пляже отдаленного острова, где она и ее муж живут неподалеку от Тофино, когда она заметила что-то знакомое на песке.
"Я сразу поняла", – сказала она. "Это остановило меня прямо на месте".
Каллаверт, рассказавшая о своем открытии в TikTok, вспомнила, что впустила кошелек в воду во время посадки на лодку в июне в 2023 году.
"Там, где мы живем, у нас нет причала, и нам приходится плыть на каноэ к месту, где расположена лодка", — сказала она Westerly News. "Кошелек у меня был в расстегнутом кармане рюкзака, я забыла его застегнуть. Когда я пошла к лодке из каноэ, я услышала всплеск, но предположила, что это из-за того, как вода плескалась, и я ничего об этом не подумала".
@marciecjohn Я не должен бороться, который washed up on shore. My goof Karma для cleaning up rope and plastic? #offgrid #salvage #protectwhatyoulove #marinedebris #vancouverisland #tofino ♬ original sound — Marcie C John
Марси поделилась, что вскоре после того, как он был утерян, ей пришлось искать дайвера, но поиски были безуспешными.
Она сказала, что кошелек, наличные деньги, карты и удостоверения личности все еще находятся в удивительно хорошем состоянии после плавания в море.
"Единственный вред – это то, что молния проржавела", — прокомментировала она.
Напомним, потерянный в реке кошелек вернули женщине спустя 28 лет. Что там было и курьезная история потери.
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