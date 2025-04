Шокированные люди собирали разбросанные по дороге пачки наличных после ограбления самолета в аэропорту

Реклама

Пачки наличных были разбросаны на дороге в Колумбии после ограбления самолета в большом аэропорту в стиле фильма.

Как сообщает Need To Know, банда штурмовала взлетно-посадочную полосу на двух внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado.

Подозреваемые прибыли с оружием в руках, а затем перехватили бронированный грузовик, который загружал мешки с наличными в самолет.

После перестрелки с охранниками аэропорта им удалось скрыться с места происшествия.

Они прорвались через забор и скрылись на шоссе по другую сторону взлетно-посадочной полосы.

Грабеж произошел 9 апреля в международном аэропорту Альмиранте Падилья в Риохаче.

Наличные деньги загружались на рейс авиакомпании LATAM Airlines в Боготу, когда появилась вооруженная банда. Один из пассажиров, кубинский турист, рассказал: «Они прибыли со стрельбой, пассажиры упали на пол. Там были младенцы».

В результате ограбления администрация аэропорта приостановила работу на несколько часов.

Уилсон Рохас, секретарь правительства Риохача, сказал, что подозреваемые «воспользовались отъездом охранника, прежде чем проехать через ворота». Он добавил: «Они расположились там, где стоял бронированный грузовик, который уже доставил мешки. Они ограбили транспортное средство и скрылись по шоссе на противоположной стороне взлетно-посадочной полосы».

Во время побега по национальной трассе они, как сообщается, облили асфальт маслом, чтобы задержать преследовавшую их полицию. Затем они добрались до села, где проживает коренное общество.

Банда якобы подожгла один из фургонов, когда в нем еще были наличные.

Люди собирали уцелевшие деньги / © скриншот с видео

На одной из видеозаписей видно, как местные жители роются в кучах обгоревших банкнот на земле в поисках пригодных для использования.

В селе подозреваемые угнали автомобиль, чтобы продолжить побег.

Во время ограбления они похитили по меньшей мере 24 сумки с наличными, четыре из которых были найдены.

Воры похитили по меньшей мере 24 сумки с наличными / © скриншот с видео

Считается, что в ограблении участвовало не менее 12 человек. Власти арестовали двух подозреваемых в совершении этого преступления. Расследование продолжается.

