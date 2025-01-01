Шокированные родители обнаружили смертоносную находку под детским креслом: что это было (фото)

К счастью, все закончилось без трагедии.

В Австралии родители обнаружили смертоносное существо под креслом своего малыша.

Об этом пишет UPI.

Ловец змей Марк Пелли отреагировал на сообщение о том, что в одном из домов в Мельбурне под детским креслом была найдена опасная тигровая змея.

"В этом доме все тихо – за исключением тигровой змеи, сидевшей под детским креслом", – прокомментировал он, доставая существо. "Когда мама и папа заметили тигровую змею, которая поздно ночью проползла через гостиную и скрылась под детским креслом, они не могли поверить своим глазам".

Тигровую змею обнаружили под детским креслом / Фото: instagram.com/snakehunteraus

Марк добавил, что, к счастью, никто не пострадал и змею забрали из дома семьи.

Напомним, в дом мужчины проник необычный вор. Он запретил преследовать его и разрешил сбежать с награбленным.

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