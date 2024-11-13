Шокированные женщины спустя 59 лет узнали, что их подменили в роддоме: "Они держали это в тайне"

Одна из матерей узнала об этом гораздо раньше, но промолчала.

Две женщины в Норвегии были шокированы, когда обнаружили, что их подменили после рождения, и что они узнали об этом только спустя почти 60 лет из-за того, что правительство якобы скрывало эту информацию.

Об этом сообщает Associated Press.

Взрослые женщины, которым сейчас 59 лет, объединились с Карен Рафтесет Доккен – одной из матерей, получивших не того ребенка – чтобы подать в суд из-за подмены.

Доккен родила девочку 14 февраля в 1965 году в частном заведении в центральной Норвегии под названием Eggesboenes, где младенцев содержали вместе, а матери отдыхали в отдельных палатах. Через неделю она вернулась домой с ребенком, названным Моной в честь матери, которую она считала своим ребенком.

Доккен считала странным, что у ее дочери проросли черные кудри, но предположила, что она пошла в темноволосую мать своего мужа и воспитывала ее как свою собственную. Лишь в начале нового тысячелетия она поняла, что Мона не ее, и что ее настоящую дочь Линду Карин Рисвик Готаас воспитывает кто-то другой.

Она узнала бы об этом раньше, если бы норвежские органы здравоохранения, обнаружившие этот инцидент в 1985 году, когда девушки были подростками, не скрыли его.

"Я никогда не думала, что Мона – не моя дочь", — сказала заплаканная Доккен, которой сейчас 78 лет, давая показания в Окружном суде Осло.

Ситуация была особенно сложной для Моны, которая узнала, что Доккен не является ее биологической матерью, только в 2021 году, когда ей было 57 лет после прохождения теста ДНК.

В недавнем деле все женщины утверждали, что норвежские власти нарушили их права и подорвали их право на семейную жизнь, за что они должны извиниться и выплатить компенсацию.

Адвокат Кристин Аарре Хаанес, представляющая Мону, заявила, что государство "все эти годы нарушало ее право на собственную идентичность", добавив, что "они держали это в тайне".

"Ее биологический отец умер, — добавила адвокат. Она не имеет никакого контакта со своей биологической матерью".

Интересно, что женщина, воспитывавшая биологическую дочь Доккен, узнала правду гораздо раньше, в 1981 году, но не стала добиваться признания материнства.

Тем временем норвежские органы здравоохранения отбиваются. Пока что непонятно, почему эта подмена вообще произошла; однако, по некоторым данным, это была одна из нескольких подмен младенцев, произошедших в Eggesboenes в 50-х и 60-х годах.

Напомним, отец заподозрил, что "слишком красивая" дочь не его и это закончилось разоблачением ужасной ошибки. Семья была в шоке, узнав о несчастном случае.

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