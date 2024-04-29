Шокированный фотограф дикой природы проснулся под деревом в объятиях с гепардом – фото

Фотограф дикой природы Дольф Уолкер поделился ошеломляющей историей, как проснулся в объятиях с гепардом.

Об этом пишет WECB Radio.

Это произошло во время одной из его волонтерских работ в Cheetah Experience, заповеднике в Южной Африке для видов, находящихся под угрозой исчезновения.

После потери любимой собаки Дольф нашел новую миссию в жизни: защищать права животных и повышать осведомленность о исчезающих видах. Его расположение привело его к Cheetah Experience, где львы, леопарды, сервалы и, конечно же, гепарды находят убежище от угроз, с которыми они сталкиваются в дикой природе.

Памятная встреча состоялась в солнечный день, когда все, чего хотел Дольф, – это ненадолго уйти от безжалостного солнца. Он нашел тень под деревом, не зная, что вскоре ему придется разделить свою импровизированную кровать с гепардом по имени Иден. Пока он спал, к нему подошел Иден и решил устроиться рядом с ним, чтобы вздремнуть.

Дольф Волкер вместе с диким гепардом / Фото: wecb.fm

Легкие толчки Идена в конце концов разбудили Дольфа, который был ошеломлен, но восхищен доверием и привязанностью, проявленными этим величественным существом.

Дольф Волкер вместе с диким гепардом / Фото: wecb.fm

Имея под рукой камеру, Дольф не упустил возможности сфотографировать это необычное событие. На фотографиях и видео, которые он снял, видно, как Иден демонстрирует неожиданную нежность, тычет носом, игриво кусает и даже облизывает его.

Дольф Волкер вместе с диким гепардом / Фото: wecb.fm

Дольф, которого часто называют "заклинателем гепардов", использует свою платформу, в частности канал на YouTube, чтобы поделиться информацией о поведении этих быстрых и волшебных кошачьих. Его рассказы и видеоматериалы помогают рассказать людям о тяжелом положении гепардов, входящих в число наиболее уязвимых представителей семейства кошачьих в Африке из-за браконьерства и потери окружающей среды.

Этот опыт иллюстрирует удивительные способы взаимодействия диких животных с людьми, если уделяется уважение и пространство. Для Дольфа это стало острым упоминанием о том, чему он посвятил свою жизнь этим существам: чтобы гарантировать, что будущие поколения не только узнают о них через фотографии и видео, но и смогут ощутить их грацию в дикой природе. По его мнению, такие моменты связи отмечают актуальность и красоту охраны дикой природы.

Напомним, ученые обнаружили, почему возник однополый секс между животными. Гомосексуальное поведение между животными, возможно, развилось для "сохранения мира" у видов, где социальные конфликты могут привести к смерти.

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