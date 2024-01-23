Шокированный сантехник нашел 20 костей под ванной: кому они принадлежали (фото, видео)

Во время ремонта владельцев не было дома.

Сантехник из Великобритании был ошеломлен, обнаружив более 20 костей, спрятанных под полом ванной комнаты, которую он ремонтировал в этом месяце.

Об этом пишет nypost.com.

36-летний Джонатан Беттс работал над коттеджем, которому более 200 лет. Он поделился своей зловещей находкой в жутком видео TikTok.

"После того, как я снял унитаз и напольное покрытие, я обнаружил, что черновый пол внизу сильно прогнил", – пояснил Беттс. "Я предупредил клиентов, которые были в отпуске, что мне нужно будет вырыть землю", — продолжил он.

Беттс сказал, что обычно он не работает по выходным, но он продолжал ремонт.

"Как вы понимаете, я начал нервничать, особенно когда нашел челюстную кость с зубами! В глубине души я знал, что это животное, потому что зубы не были похожи на наши, но я все еще делал наброски, потому что очень не хотел, чтобы эту работу закрыли!" – добавил он.

Сантехник нашел 20 костей под ванной / Фото: SWNS

Беттс наткнулся на вторую часть челюстной кости среди 20 других костей.

Сначала он сказал, что "как будто" надеялся, что это были кости собаки.

Проведя поиск в Google и посоветовавшись с коллегами-профессионалами, Бэттс сделал важнейшее открытие: кости принадлежали свинье, а не человеку.

Но их не выбросили, а положили в землю.

Сантехник нашел 20 костей под ванной / Фото: SWNS

"Кости уложили обратно под пол, когда мы узнали, что когда-то люди хоронили их, чтобы отогнать злых духов", — отметил Беттс. "После разговора с владельцами дома они сообщили мне, что дом наоборот раньше был свинофермой, и они думают, что сарай, пристроенный к их собственности, на самом деле был бойней", — сказал он. "Это не человек!".

В комментариях пользователи оставили ряд сообщений: "По крайней мере, вы разгадали тайну костей", "Если бы вы позвонили в полицию, они сделали бы раскопки за вас, и вам не пришлось бы им платить".

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"Скажем так, не каждый день приходишь на работу и находишь кучу костей под полом в ванной", – добавил Беттс. "Я работаю в этой области более 20 лет – и никогда раньше не видел ничего подобного".

Напомним, в Польше в реке обнаружили редкий тысячелетний викинговый меч. Меч считается одним из самых больших мечей, когда-либо созданных в мировой истории.

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