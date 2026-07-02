Шокирующее путешествие на самолете: мужчина призирал экипаж, угрожал пассажирам и умер — в чем причина

Мужчина скончался после дебоша в самолете / © Getty Images

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35-летний Каллум Керр устроил дебош на борту самолета. Он набрасывался на экипаж и пассажиров, а когда его усмирили, то после приземления самолета мужчина скончался.

Об этом пишет Guardian.

Агрессивный пассажир на борту самолета британской бюджетной авиакомпании Jet2 погиб при трагических обстоятельствах. Как сообщает издание, инцидент произошел 22 июня во время рейса из Ларнаки (Кипр) в Манчестер.

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Около 2:25 мужчина в возрасте примерно 30 лет внезапно напал на пассажиров и членов экипажа. По информации полиции, британец сначала угрожал окружающим, а также вел себя агрессивно по отношению к своей партнерше.

После вмешательства экипажа пассажир становился всё более агрессивным, употреблял алкоголь, бил по багажным отсекам и дверям кабины пилотов, а также угрожал избить других пассажиров. Кульминацией инцидента стало плевание в члена экипажа и удар головой другого пассажира.

Ситуацию удалось взять под контроль только тогда, когда остальные пассажиры обезвредили нападавшего и удерживали его до конца полёта. После приземления полицейские немедленно поднялись на борт, чтобы задержать его. Однако оказалось, что мужчина уже не подавал признаков жизни.

«Несмотря на попытки реанимации и госпитализацию, мужчина скончался во второй половине дня 23 июня», — сообщила полиция.

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Авиакомпания Jet2 опубликовала заявление: «К нам поступила печальная новость о том, что один из пассажиров скончался после доставки в больницу. Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким покойного. Поскольку дело все еще расследуется, на данном этапе мы не можем давать дальнейших комментариев».

Семья покойного отметила: «Каллум был семейным человеком, отцом троих прекрасных маленьких детей, любителем спорта с золотым сердцем».

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