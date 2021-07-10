Шотландка нашла на чердаке копию Декларации независимости США и стала миллионершей

Документ продали анонимному покупателю за 4420000 долларов.

В шотландском Эдинбурге местная жительница Кэти Марсден нашла у себя на чердаке исторический и документ, благодаря которому ей удалось разбогатеть.

Женщина обнаружила копию Декларации независимости США 1776 года, пишет ВВС.

Во время уборки на собственном чердаке женщина нашла документ. Она — специалистка из редких книг, рукописей и карт аукционного дома Lyon & Turnbull, а потому решила детально изучить его.

Оказалось, что найденная декларация — одна из двух копий, которую подарили в 1824 году многие американцы и первом сенатору США Чарльзу Кэрроллу от штата Мэриленд. Он подарил копии Джону МАКО-Тавишу, который женился на внучке Кэрролла — Эмили Катон.

"После детальных исследований мы подтвердили, что эта копия является одной из 201, выпущенных Уильямом Стоуном. Известно, что из них осталось только 48", — рассказала Кэти Марсден.

Накануне Дня независимости США декларацию продали анонимному покупателю за 4420000 долларов.

Как сообщалось, в известном хорватском острове-курорте Хвар в Адриатическом море был обнаружен древний некрополь, датируемый 4-5 веком нашей эры. Археологическую находку уже назвали самой важной в истории острова. Некрополь был построен в 4-5 веках нашей эры.

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