Шотландский способ утепления дома / © pexels.com

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В Шотландии обратили внимание на эту проблему и предложили интересный способ ее решения. Речь идет о специальном надувном шаре, который вставляют в дымоход, если камином больше не пользуются. Она помогает остановить поток холодного воздуха и уменьшить теплопотери.

Почему через камин в доме становится холоднее

Даже хорошо отапливаемая комната может быстро охлаждаться, если в доме есть места, через которые выходит теплый воздух. Один из них — дымоход. Особенно это касается старых домов, где камины часто остаются неиспользуемыми годами.

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Принцип прост: тёплый воздух поднимается вверх и постепенно выходит через дымоход наружу. На его место может поступать холодный воздух с улицы. Поэтому в комнате появляются сквозняки, а поддерживать комфортную температуру становится сложнее.

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В результате отопление работает дольше, а хозяева тратят больше денег на обогрев помещения. Поэтому перед началом отопительного сезона следует проверить не только окна и двери, но и камин, которым давно не пользуются.

Что шотландцы вставляют в дымоход, чтобы сохранить тепло

Для решения этой проблемы используют специальную надувную заглушку, которую называют chimney balloon. Она имеет форму шара и предназначена для установки внутри дымохода, когда камин не работает.

После надувания устройство расширяется и перекрывает канал, ограничивая движение воздуха. Благодаря этому теплый воздух из комнаты не так быстро выходит наружу, а холодный не проникает внутрь через дымоход.

Такой способ может пригодиться владельцам домов со старыми каминами, которые используют лишь изредка или оставляют декоративными. Особенно ощутима польза от заглушки может быть в помещениях, где через дымоход постоянно тянет холодом.

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В то же время, не стоит ожидать, что одна небольшая заглушка полностью решит проблему отопления. Результат зависит от состояния дома, герметичности окон и дверей и других возможных источников теплопотерь.

Как правильно пользоваться надувной заглушкой

На первый взгляд все просто: нужно приобрести соответствующее устройство, надуть его и установить внутри дымохода. Но есть несколько моментов, которые не следует игнорировать.

Подбирайте заглушку по размеру. Она должна соответствовать форме и диаметру дымохода. Если устройство будет слишком маленьким или слишком большим, не удастся достичь правильного эффекта.

Используйте только специальные устройства. Обычный воздушный шарик не подходит для этой цели. Нужна заглушка, изготовленная именно для дымоходов.

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Помните о вентиляции. Перед установкой убедитесь, что перекрытие канала не создаст проблем с циркуляцией воздуха и накоплением влаги.

Вынимайте заглушку перед разжиганием камина. Использовать костер с заблокированным дымоходом категорически нельзя. Это может привести к попаданию дыма и угарного газа в помещение.

Если дымоход старый или его состояние вызывает сомнения, лучше сначала пригласить специалиста. Он проверит конструкцию и подскажет, можно ли использовать такую заглушку.

Чем еще можно оградить дом от холодного воздуха через камин

Надувной шар — не единственный вариант. Если владельцы не хотят устанавливать устройство внутри дымохода, можно рассмотреть специальную панель, закрывающую отверстие камина.

Ее устанавливают перед топкой. Это позволяет ограничить движение воздуха и уменьшить проникновение холода в комнату. Это может быть удобным решением для давно неиспользуемых каминов.

Однако полностью перекрывать дымоход без учета особенностей его конструкции не следует. Неправильное устройство может вызвать накопление влаги, появление конденсата и другие проблемы.

Чтобы зимой в доме было теплее, следует начать с проверки всех потенциальных источников теплопотерь. Иногда достаточно устранить сквозняки у окон, уплотнить двери и позаботиться о неиспользуемом камне, чтобы отопительная система работала эффективнее.

FAQ

Как сохранить тепло в доме зимой?

Прежде всего, нужно проверить окна, двери и места, через которые может проникать холодный воздух. Следует устранить щели, проверить утепление стен и обратить внимание на неиспользуемый камин. Если через дымоход ощутимо тянет холодом, можно установить специальную заглушку. Она поможет уменьшить циркуляцию воздуха и сократить теплопотери.

Как уменьшить потери тепла через дымоход?

Если камином не пользуются, для защиты от сквозняков можно применить специальную надувную заглушку (chimney balloon). Ее устанавливают внутри дымохода, где она перекрывает канал и препятствует свободному движению воздуха. Можно также использовать специальную панель для закрытия отверстия камина. Перед повторным разжиганием очага заглушку обязательно нужно вынуть.

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