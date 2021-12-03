"Штаб талибана": Google совершил странную ошибку в письме по адресу заповедника "София Киевская"

В бумажном конверте содержался код для активации сервисов Google для бизнеса.

Компания Google отправила письмо в Национальный заповедник "София Киевская" в украинской столице, указав адресатом "штаб Талибана"

Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, первый заместитель директора заповедника Вадим Кириленко на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

В бумажном конверте, пришедшем по адресу заповедника на улице Владимирской, содержалась специальная ссылка и код подтверждения, который нужно было ввести на сайте для получения доступа к сервисам Google для бизнеса, определенного как "штаб Талибана".

Кириленко иронически заметил, что полдня искал на территории заповедника указанный в адресе штаб, но так его и не нашел.

“Честно, только к ученым и бухгалтерии не заглянул. Сам иногда в чем-то их подозреваю”, — пошутил заместитель директора "Софии Киевской".

Напомним, ранее в "Софии Киевской" археологи обнаружили уникальный крест

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