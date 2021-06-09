Штаны "задом наперед": Дональд Трамп стал объектом для шуток американцев

Трамп выступал на съезде Республиканской партии.

В центре внимания среди пользователей Сети стали штаны бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Накануне пользователей Интернета сбило с толку видео со съезда Республиканской партии, на котором выступал политик. Трампа заподозрили в том, что он одел брюки задом наперед. В соцсетях начали горячо обсуждать, действительно ли это так. Одни писали, мол, даже Трамп такого не мог выкинуть. Другие шутили, что "это новый взгляд на моду" от экс-президента США.

Наконец, все решили фото в хорошем качестве. Из них стало ясно, что с брюками все в порядке. Казалось, разговоры на этом должны были заглохнуть, но нет. Теперь в соцсетях шутят, что "даже штаны Трампа врут". Этим пользователи намекают на то, что в своих заявлениях политик лукавил не раз.

Новый взгляд на моду: брюки Трампа "задом наперед" озадачили пользователей сети

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете — в материале.

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