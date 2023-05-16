Бурный секс не давал уснуть: женщина написала страстным соседям письмо – фото

Женщина рассказала, как написала соседям письмо после того, как не смогла спать из-за их бурного секса.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Стремясь заставить пару смягчить ситуацию, сохраняя при этом хорошие отношения, лишенная сна Али решила подарить им письмо с "дружеским напоминанием", объясняющим, в какой степени их выходки в спальне влияли на нее днем и ночью.

23-летняя девушка также добавила две бутылки пива как "разменную монету", умоляя их переместить их очень активную кровать на другую сторону спальни.

Соседка, живущая в Юконе, Канада, поделилась снимком с вежливым письмом в Twitter.

Письмо соседям, громко занимающимся сексом / Фото: mirror.co.uk

В обращении говорилось: "Привет, соседи! Просто дружеское напоминание о том, что стены между нашими домами намного тоньше, чем вы думаете! Поздравляю вас, друзья, с очень здоровой сексуальной жизнью (серьезно, хорошо для вас). Однако, я бы предпочла не участвовать в этом, и я уверена, что вы оба тоже этого хотели бы. Я аплодирую вам обоим за вашу выносливость, однако дошло до того, что это мешает моему графику сна, поэтому я решила, что пора что-то сказать. Пожалуйста, примите это пиво как разменную монету — я надеялся, что этого будет достаточно, чтобы убедить вас передвинуть свою кровать в другую сторону комнаты? С уважением, ваши соседи из 83-й".

В долгожданном обновлении для своих подписчиков Али объявила: "Друзья, я думаю, что они передвинули кровать! Мужчина, о котором идет речь, постоянно откашливается, и это звучит гораздо дальше, чем раньше. Это очень хорошо!".

Напомним, женщина сделала комплекс пластических операций "превращение мамы". Она уменьшила желудок, увеличила грудь, подтянула живот и показала фото до и после.

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