Схватил кухонный нож и перерезал горло: 8-летний мальчик убил приемного брата дома

Ребенок сначала душил жертву, а затем схватил нож.

Во Флориде, в Соединенных Штатах Америки, 8-летний мальчик задушил приемного брата, а затем перерезал мальчику шею кухонным ножом.

Его арестовали, пишет mirror.co.uk.

Офицерам округа Лейк сообщили, что мальчик якобы задушил ребенка и отпустил только тогда, когда тот сказал, что не может дышать. Затем подозреваемый перерезал мальчику шею. Оружие вырвал у ребенка из рук друг потерпевшего.

После того, как у него отобрали нож, мальчик якобы угрожал "всех убить".

Подозреваемый несколько раз пытался убежать от полицейских, а когда копы пытались усадить его в машину, он ударил правоохранителя ногой.

В конце концов он был арестован и доставлен в центр заключения округа Лейк. Восьмилетнему ребенку предъявлены обвинения, в том числе избиение смертоносным оружием при отягчающих обстоятельствах, избиение путем удушения, избиение сотрудника правоохранительных органов и сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Напомним, в Германии школьницы во время прогулки зарезали 12-летнюю девочку. Полиция обнаружила тело девочки с многочисленными ранениями.

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