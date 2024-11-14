Шведский министр страдает от бананофобии: как это влияет на ее работу

У шведского министра по гендерному равенству Паулины Брандберг есть сильная фобия в отношении бананов, поэтому ее сотрудники перед официальными мероприятиями просят позаботиться об отсутствии этих фруктов в помещениях, которые чиновница будет посещать.

Об этом сообщил шведский таблоид Expressen со ссылкой на электронные письма от офиса шведского министра.

"У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы были бы благодарны, если бы в местах ее пребывания не было бананов", — говорится в одном из электронных писем от министерства, адресованных Норвежскому судебному агентству перед VIP-ланчем.

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В другом электронном письме от офиса чиновницы, отправленном в административный совет округа, сказано, что "бананы запрещены в помещениях".

В сообщении спикеру шведского парламента Андреасу Норлену сотрудники Паулины Брандберг попросили, чтобы в местах, где она будет находиться во время встречи, не было "никаких следов бананов".

В комментарии Expressen министрша отметила, что ее бананофобия — это что-то вроде аллергии. "Это то, с чем я получаю профессиональную помощь", — добавила она.

Еще в 2020 году министр призналась, что у него есть фобия перед бананами в нескольких публикациях на X, которые были удалены после того, как новость прозвучала на этой неделе.

Сообщения Паулины Брандберг с жалобами на бананофобию

"У меня есть фобия бананов", — написала Брандберг в одной публикации 11 сентября 2020 года, а в другой 6 августа 2020 года она сказала, что это "самая безумная фобия в мире".

Бананофобия не является распространенным заболеванием, поэтому официально не имеет четкого определения. Но страх перед едой классифицируется как специфические изолированные фобии в соответствии с Международной классификацией болезней.

Напомним, жена короля Чарльза III королева Камила страдает от одной из самых распространенных фобий – страха авиаперелетов.

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