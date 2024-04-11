Сиамская близняшка рассказала об отношениях со своим бойфрендом – фото

Сиамские близняшки из США, Кармен и Люпита Андраде, пообщались со сторонниками на их странице в Instagram и ответили на некоторые из самых распространенных вопросов, которые им задают.

В частности, сестры приоткрыли завесу своей личной жизни.

Так, у Кармен есть любимый парень по имени Даниэль. Она поделилась, что пара познакомилась еще в 2020 году в онлайн-приложении Hinge. Кармен изначально не скрывала, что у нее есть сиамская близняшка, и сказала, что это заинтересовало многих мужчин с фетишами. Впрочем, по ее словам, 26-летний Даниэль "был другим".

Кармен и Люпита с Даниелем / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

"Он не начал с вопроса о моем состоянии. У меня социальная тревожность, и мне приходилось отменять свидания в последнюю минуту, но по дороге к нему я чувствовала себя спокойно".

Что касается секса, то здесь девушки оставили вопросы без ответа. Они лишь объяснили, что имеют общую репродуктивную систему. "Так что, вы сами считайте свои странные неуместные вопросы о сексе", — сказала Кармен.

Люпита, со своей стороны, асексуальна и не испытывает сексуального влечения к другим.

Кармен и Люпита с Даниелем / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Даниэль и Люпита поддерживают платонические отношения и хорошо ладят. "Это смешно, потому что я ложусь спать позже, чем Люпита. Когда Даниэль остается ночевать у нас и я быстро засыпаю,он разговаривает с ней", — добавила Кармен.

Кармен с Даниелем / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Никто из сестер не хочет рожать детей, поэтому этот вопрос решается для них достаточно легко.

Напомним, недавно стало известно, что одна из сиамских близняшек вышла замуж за ветерана армии. Пара обручилась еще в 2021 году, но держала это в тайне.

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