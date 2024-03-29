Сиамская близняшка вышла замуж за ветерана армии — фото, видео

Сиамские близняшки Эбби и Бриттани Хенсел, документировавшие свою жизнь в реалити-шоу TLC, превратились из дуэта в трио. Эбби, левосторонняя близняшка, вышла замуж за Джоша Боулинга, медбрата и ветерана армии США.

Об этом пишет Today.

Правда, пара обручилась еще в 2021 году, но держала свой брак в тайне от общественности. Теперь сестры показали фото с церемонии в своих соцсетях.

В 20-секундном клипе, размещенном на Facebook, пара танцует и целуется на свадебном банкете. Эбби и ее сестра были одеты в белое платье без рукавов и со шнуровкой на спине, а Боулинг – в серый костюм.

Боулинг смотрит в глаза невесте, а Бриттани поддерживает сестру.

34-летние Эбби и Бриттани живут конфиденциальной жизнью с момента выхода в эфир 8-серийного шоу "Эбби и Бриттани" в 2012 году. Но это была счастливая жизнь для них в Миннесоте, где они родились и выросли.

Сестры работают учительницами пятых классов в своем родном штате.

Дуэт впервые появился на шоу Опры Уинфри в 1996 году, рассказывая о своей жизни. Они родились как дицефальные близняшки – редкое состояние, когда две головы в одном теле с одной половой системой, двумя, тремя или четырьмя руками, двумя сердцами и двумя ногами.

Сестры имеют общий кровоток и все органы ниже пояса. Эбби контролирует правые руку и ногу, а Бриттани – левые.

Эбби и Бриттани с Джошем / Фото: Joshua Bowling/Facebook

Когда Эбби и Бриттани родились в 1990 году, их родители, Петти и Майк, отказались от операции по разделению, потому что врачи сказали, что есть небольшой шанс, что девочки выживут после операции.

Несмотря на то, что они борются со сложностями жизни как сиамские близняшки, это не помешало им достичь поставленных целей, таких как сдача экзамена на водительские права в 16 лет, окончание колледжа, путешествие в Европу и получение профессии педагога.

Эбби и Бриттани с Джошем / Фото: Joshua Bowling/Facebook

Пока они не сообщают, планируют ли расширять свою семью. Впрочем, в документальном фильме в 2003 году "Соединенные на всю жизнь" Эбби и Бриттани обсуждали возможность когда-то воспитывать детей.

"Да, мы собираемся стать мамами", — сказала Бриттани. "Мы еще не думали о том, как это – быть мамами. Но нам всего 16 – нам не нужно об этом сейчас думать".

Напомним, как живут самые старые в мире сиамские близнецы. Лори и Джордж превзошли все ожидания медиков.

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