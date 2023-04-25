Сиамские близнецы поделились фактами о своей жизни: "У нас не только общая печень, но и чувства"

У одной из близнецов есть любимый, с которым они обсуждает возможность обручиться.

Люпита и Кармен Андраде – 22-летние сиамские сестры-близнецы, живущие в Коннектикуте, и они поделились фактами, которые следует знать о сиамских близнецы.

Об этом сообщает Today.

Две женщины, переехавшие в США из Мексики, когда были младенцами, соединены туловищем, общим тазом и репродуктивной системой. У каждой по две руки и по одной ноге. Поскольку Кармен контролирует правую ногу, Люпита отвечает за навигацию. Вместе они – идеальная команда.

Кармен учится в колледже на ветеринарную медсестру, а Люпита надеется работать в технической сфере. Люпита также мечтает стать сценаристкой комедий.

"В основном говорю я, но она веселая", – говорит Кармен.

Кармен и Люпита

Люпита: Я асексуалка, но хочу, чтобы Кармен успокоилась. Я знаю, что для нее это важно.

Кармен: Я познакомилась со своим парнем Дэниелом в приложении для знакомств в октябре 2020 года. Я никогда не пыталась скрыть тот факт, что я сиамская близнец, а это означало, что я получала много сообщений от ребят с фетишами. Я сразу поняла, что Дэниел отличается от других, потому что он не задавал вопросов о моем состоянии. Мы вместе два с половиной года и мы обсуждали возможность заручиться, но сначала хотим пожить вместе. Дэниел и моя сестра очень хорошо ладят.

Иногда мне плохо, потому что я хочу проводить много времени с Дэниелом. Поэтому мы стараемся находить компромиссы. К примеру, (Люпита) выбирает, куда мы пойдем ужинать или чем будем заниматься.

У Кармен есть любимый Дэниел, с которым они подумывают о помолвке/Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

И Даниэль, и я любим детей, но не хотим иметь своих. Мне нравится быть мамой собаки! Мы с Люпитой не можем забеременеть, у нас эндометриоз, и мы также принимаем гормональный блокатор, препятствующий менструации.

Мы не надоедаем друг другу

Кармен: Иногда в конце дня мы просто измотаны и не хотим говорить. Тогда мы просто будем заниматься своими делами. У меня есть ноутбук, чтобы выполнять свои задачи, а Люпита надевает наушники и слушает музыку или смотрит что-нибудь в телефоне. Мы были связаны всю нашу жизнь, поэтому мы ни в коем случае не теряем своей независимости.

Мы счастливы такими, какие мы есть

Кармен: У нас общий кровоток, у нас общая печень, у нас много общих внутренних структур.

Люпита: Если бы нас разделили с помощью операции, умерла бы одна из нас, умерли бы обе, или мы оказались бы в отделении интенсивной терапии и никогда бы не вышли оттуда.

Кармен: Это все не о радугах и солнце, у нас было много испытаний, но у нас отличная жизнь. Мы ходим в кино и на концерты (сидя на одном месте) и путешествуем по самолетам. В прошлом году мы ездили в Калифорнию, а также летали в Техас. Мы хотим начать работать снова; до начала пандемии мы все время ходили в спортзал. Мы обе работаем в ветеринарии, поэтому нам нужно иметь возможность перевозить достаточно больших собак. Моя цель – давить 100 фунтов.

Мы не прочь делиться одеждой, потому что у нас одинаковые вкусы

Кармен: Наша соседка шила нам одежду с 5 лет. У нас одинаковый стиль, но мы старались выглядеть по-разному. Обычно волосы у нас не одинаковой длины. Когда мы ходили к офтальмологу, Люпита выбрала совсем другие очки, чем я, и у нее пирсинг сбоку на носу. У меня перегородочное кольцо.

Люпита и Кармен Андраде имеют схожие вкусы в одежде, поэтому делятся им с удовольствием/Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

У нас было счастливое детство

Кармен: Да, были времена, когда люди могли быть злыми. "Популярные" дети инфантилизовали нас и разговаривали с нами, как с младенцами.

Но у нас всегда были общие друзья. Мы все еще близки с теми же людьми, с которыми выросли. У Люпиты очень хорошая интуиция по отношению к людям, так что если они нравятся ей, они нравятся и мне.

Сиамские близнецы Люпита и Кармен Андраде показали свое детское фото/Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Мы разделяем чувства друг друга

Кармен: Когда нам было почти 6, нам приснился ужас, что мы вот-вот упадем с самолета, а потом мы буквально упали с постели. Это произошло только однажды, но мы можем испытать эмоции другого человека. Это происходит постоянно. Недавно мы были в магазине, и я испытала странное чувство в желудке – и я знала, что это от моей сестры. Мужчина делал вид, что снимает свою дочь, а на самом деле снимал нас. Я не заметила этого, но Люпита – да. Она гораздо более наблюдательная.

Люпита: Я чувствую, когда Кармен волнуется или собирается заплакать. Это то же самое ощущение в животе.

Мы надеемся нормализовать жизнь сиамских близнецов, публикуя видео в социальных сетях

Кармен: Мы получаем неприятные комментарии. Мы получаем много вопросов о сексе, о том, как мы ходим в туалет. Но вы должны помнить: мы не просто сиамские близнецы, мы люди.

Напомним, в США женщина родила близнецов-мальчиков, а позже – редких близнецов "момо". Медики объяснили, в чем состоит особенность детей.

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