Сиамские близнецы спровоцировали слухи о беременности после тайного брака (фото)

Известные сиамские близнецы Бриттани и Эбби, которая вышла замуж за ветерана США на тайной церемонии, породили слухи о том, что они могут быть беременны.

Как пишет Daily Star, сестры, которым сейчас 34 года, родились с редким заболеванием, называемым дицефальным парапагом, и уже много лет делятся своей жизнью в Интернете. Из Нью-Брайтона, штат Миннесота, США, они прославились в возрасте всего шести лет, когда появились в эпизоде шоу Опры Уинфри в 1996-м. Женщины срослись между собой в туловище, каждая из них контролирует одну сторону своего тела.

Их поклонники были в восторге в начале года, когда Эбби показала фото из тайной свадебной церемонии с любимым. Счастливое событие произошло еще в 2021 году, но держалось в тайне. Теперь поклонники убеждены, что близняшки беременны.

Эбби и Бриттани с Джошем / Фото: Heidi Bowling/Facebook

На своем аккаунте в TikTok Эбби и Бриттани поделились коротким видео, где показали несколько заголовков из актуальных новостей, которые, как они утверждают, являются "экстренными новостями". Близняшки не подтвердили, соответствуют ли они действительности, но их подписчики не перестали спекулировать.

Каждый заголовок был разным, один из них – "Что, если одна из них умрет?", но последний шокировал фанатов. В нем говорилось: "Женаты и ждут ребенка". Из этого преданные подписчики предположили, что они беременны, и поделились своими пожеланиями в комментариях.

Поздравляю с объявлением о ребенке!

Поздравляю! Такое благословение быть мамой. Желаю вам обоим безопасной и здоровой беременности и родов

Поздравляю маму, папу и тетю! Это так здорово!

Девушки, я была бы искренне рада за вас, будь вы мамами. Независимо от того, какие карты вам выпали, вы можете жить той жизнью, которую выбираете сами. Не беспокойтесь о чужом мнении. Будьте счастливы

Эбби и Бриттани имеют общий кровоток и все органы ниже пояса, а также две отдельные головы. Каждая близняшка также контролирует по одной руке и ноге и сохраняет индивидуальные движения собственной головы. Ранее пара рассматривала возможность операции по разделению, но так и не решилась на нее из-за высокого риска смерти обоих. С тех пор они живут в паре и обрели популярность благодаря своему редкому заболеванию.

Напомним, ранее сиамские близняшки ответили на хейт по поводу свадьбы с военным. Если многие поздравили пару, то другие пользователи гневно высказались по поводу союза.

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