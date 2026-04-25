Сиамские близняшки Андраде рассказали о браке и рождении детей — фото супругов

Сестры Андраде и Дэниел Маккормак

Жизнь сиамских близнецов всегда вызывает повышенный интерес, особенно когда речь идет о таких личных темах, как любовь, брак и возможность иметь детей. 25-летние Кармен и Лупита Андраде решили ответить на самые распространенные вопросы и слухи, которые их преследуют.

Сестры родились соединенными в нижней части тела: каждая из них полностью контролирует верхнюю часть, однако они имеют общую репродуктивную систему и вынуждены координировать движения ног.

Несмотря на эти особенности, Кармен Андраде смогла построить романтические отношения и даже вышла замуж за Дэниела Маккормака. Пара познакомилась в приложении Hinge еще в 2020 году, а четыре года спустя — в октябре в 2024-м — официально поженилась на скромной церемонии.

Впрочем, вместе со счастливой историей любви появились и многочисленные предубеждения. В соцсетях активно обсуждают, что Лупита Андраде не любит мужа сестры.

В подкасте Rodiculous сестры решили прямо ответить на эти слухи.

«Мне кажется, что нас считают гораздо более сварливыми и конфликтными, чем мы на самом деле», — отметила Кармен.

Лупита же эмоционально отреагировала на распространенные домыслы: "Я ненавижу ее мужа". Впрочем, сразу объяснила, что это неправда и обезображенное восприятие: «Это я сказала: «Тебе следует выбрать того парня — он кажется безвредным».

По словам сестер, они принимают важные решения вместе, поддерживая друг друга. Кармен даже называет Лупиту своей «помощницей» в отношениях, а сама Лупита добавляет, что теперь относится к мужу сестры «как к брату».

Отдельная тема, вызывающая многие вопросы у публики, — это интимная жизнь. Сестры признаются, что часто сталкиваются с некорректными и неуместными вопросами, в частности о «сексе втроем», которые, по их словам, никогда не задали бы человеку с одним телом.

Что касается детей, то здесь позиция пары четкая. Вопреки интересу общества, ни Кармен, ни ее муж не планируют становиться родителями.

"Лично мы бесплодны, а также просто... с детства я никогда не думала о том, чтобы стать мамой", - объяснила Кармен. «Тем более что никто не думал, что я вообще буду в отношениях, когда буду взрослеть».

Сестры также отметили, что из-за уникальных обстоятельств их жизни вопрос возможного отцовства никогда серьезно не обсуждался.

Напомним, в прошлом году самые известные сиамские близняшки стали мамами.