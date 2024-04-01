Сиамские близняшки ответили на хейт по поводу свадьбы с военным — фото, видео

Пара обручилась три года назад.
Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенселы опубликовали новое видео для своих подписчиков в TikTok после того, как новость о свадьбе одной из них с солдатом стала вирусной в Сети.
Несмотря на то, что они соединены друг с другом, Эбби вышла замуж за ветерана США на тайной церемонии еще в 2021 году. Только недавно сестры решили рассекретить изменения в личной жизни.
После обнародования брака Эбби с Джошем Боулингом многие поздравили пару, но другие пользователи гневно высказались по этому поводу.
Теперь в видео в TikTok сестры нарушили молчание в "послании к ненавистникам". В одном из роликов пара написала: "Интернет сегодня очень громкий. Мы всегда были рядом".
Вместе с видео сестры поделились фото древних скульптур, изображавших сросшихся близнецов.
@abbyandbrittanyhensel Интернет является extra LOUD today. Мы все должны bear ❤️ #abbyandbrittanyhensel #happy #love #lovestory #marriage
В другом клипе они сказали: "Это послание всем ненавистникам. Если вам не нравится то, что я делаю, но вы смотрите все, что я делаю, вы все равно остаетесь моим фанатом".
После публикации поклонники поторопились поделиться своей поддержкой: "Я бы так хотела увидеть больше из вашей жизни!", "Не знаю, почему люди ненавидят", "Совершенно считаю, что люди должны заниматься своими делами. Желаю вам всем счастья".
Близняшек не разделяли после рождения, поскольку врачи считали это слишком опасным. Медики даже утверждали, что одна из них могла не выжить.
Начиная от талии, все их органы, в частности кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы, являются общими. И эта пара, несмотря ни на что, научилась водить машину и даже закончила среднюю школу.
Супруги живут в Миннесоте, США, откуда родом Хенселы, и работают учителями в пятом классе. В социальных сетях Джоша можно увидеть, как семья ходит на природу, ест мороженое и катается на сноутюбингах.
Напомним, женщина родила двойню с разницей в 22 дня. Один из малышей, к сожалению, не выжил.
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