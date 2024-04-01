Сиамские близняшки ответили на хейт по поводу свадьбы с военным — фото, видео

Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенселы опубликовали новое видео для своих подписчиков в TikTok после того, как новость о свадьбе одной из них с солдатом стала вирусной в Сети.

Несмотря на то, что они соединены друг с другом, Эбби вышла замуж за ветерана США на тайной церемонии еще в 2021 году. Только недавно сестры решили рассекретить изменения в личной жизни.

После обнародования брака Эбби с Джошем Боулингом многие поздравили пару, но другие пользователи гневно высказались по этому поводу.

Эбби и Бриттани с Джошем / Фото: Heidi Bowling/Facebook

Теперь в видео в TikTok сестры нарушили молчание в "послании к ненавистникам". В одном из роликов пара написала: "Интернет сегодня очень громкий. Мы всегда были рядом".

Вместе с видео сестры поделились фото древних скульптур, изображавших сросшихся близнецов.

В другом клипе они сказали: "Это послание всем ненавистникам. Если вам не нравится то, что я делаю, но вы смотрите все, что я делаю, вы все равно остаетесь моим фанатом".

После публикации поклонники поторопились поделиться своей поддержкой: "Я бы так хотела увидеть больше из вашей жизни!", "Не знаю, почему люди ненавидят", "Совершенно считаю, что люди должны заниматься своими делами. Желаю вам всем счастья".

Эбби и Бриттани с Джошем / Фото: Joshua Bowling/Facebook

Близняшек не разделяли после рождения, поскольку врачи считали это слишком опасным. Медики даже утверждали, что одна из них могла не выжить.

Начиная от талии, все их органы, в частности кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы, являются общими. И эта пара, несмотря ни на что, научилась водить машину и даже закончила среднюю школу.

Супруги живут в Миннесоте, США, откуда родом Хенселы, и работают учителями в пятом классе. В социальных сетях Джоша можно увидеть, как семья ходит на природу, ест мороженое и катается на сноутюбингах.

Напомним, женщина родила двойню с разницей в 22 дня. Один из малышей, к сожалению, не выжил.

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