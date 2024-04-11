Сиамские близняшки поделились, что произойдет с другой, если одна из них умрет – фото

Сиамские близняшки из США, Кармен и Люпита Андраде, поделились фактами из своей жизни, которые так интересуют их онлайн-поклонников.

Связанные талией, 23-летние сестры имеют отдельные верхние части туловища, плечи и головы, что означает, что у каждой из них собственные мысли, взгляды и идентичности.

"Мы все еще два разных человека", — напомнила Кармен подписчикам в Instagram. "У нас два разных удостоверения личности, идентификационные номера и социальные страхования. Если одна из нас устала, это не значит, что мы устали обе, потому что у нас два отдельных мозга. Да, одна из нас может бодрствовать, а другая может спать, потому что, опять же, у нас разные мозги. Мы – два разных человека".

Кармен и Люпита Андраде / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Каждая близняшка контролирует свои собственные конечности. Люпита объяснила, что они не могут контролировать конечности друг друга. Некоторые базовые функции несколько сложнее и требуют от них обучения. Кармен объяснила: "Да, я могу водить машину. У меня есть правая нога, поэтому я управляю автомобилем".

Кармен и Люпита Андраде / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Хотя у них отдельные конечности, кровоток у них общий, поэтому опьянение влияет на них обоих, но сигналы голода у них разные. У Кармен и Люпиты разные желудки, но питательные вещества, которые они переваривают, попадают в один кровоток. Однако в этом общем кровотоке тоже есть темная полоса.

Если одна из них умрет, их обоих ждет одинаковая судьба. Кармен объяснила: "У нас общий поток крови, поэтому рано или поздно начнется сепсис, и, очевидно, через несколько часов или дней другая умрет, но мы не мертвы, поэтому почему вы всегда спрашиваете нас об этом?".

Кармен и Люпита Андраде / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Напомним, Кармен также рассказала о своих отношениях с бойфрендом Даниэлем. Пара встречается почти четыре года.

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