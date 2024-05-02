Сиамские близняшки рассказали об их сексуальной жизни: одну привлекают мужчины, а другую – женщины

Сиамские близняшки, имеющие общие половые органы, рассказали о своей "неудобной" сексуальной жизни.

Об этом пишет Mirror.

19-летние сестры, известные только как Миа и Лиа по соображениям конфиденциальности, обратились в социальные сети, чтобы подробно рассказать о своей сексуальной ориентации и о сексе, поскольку одну из них привлекают мужчины, а другую – женщины.

Миа и Лиа решили поделиться своей историей после того, как стало известно, что сиамская близняшка Эбби Хенсел тайно вышла замуж в 2021 году. На Reddit сестры ответили на вопрос о своей сексуальной жизни, раскрыв интимные подробности, в том числе то, что они больше не мастурбируют, потому что это слишком "неудобно" для них.

Начиная сообщение, близняшки сказали: "Мы соединены в области живота, поэтому у нас два разных мозга, два сердца, четыре легких (наши левые и правые легкие соответственно срослись, так что это больше похоже на третье легкое, чем на четвертое), две печени, два желудка, а ниже у нас общий кишечник, мочевой пузырь и наша репродуктивная система. Да, да, то самое влагалище! У каждого из нас есть по одной руке и ноге, которые мы можем управлять соответственно".

Затем близняшки продолжили объяснять, как были сформированы их тела и кто из них обладает большей силой. В сообщении говорилось "Легкие Лии были сжаты моим телом, и к тому же у нее сильный сколиоз позвоночника".

Выяснив, что это была Миа, сестры рассказали о своей сексуальной ориентации, прежде чем повлекли множество вопросов от любознательных незнакомцев. "Да, я лесбиянка, а Лия – натуралка. У меня была девушка, хотя мы разошлись, когда я поступила в университет, а у нее был парень на расстоянии, когда мы были подростками", — говорится в сообщении.

Сестры отметили, что они делятся своей жизнью в Интернете, чтобы люди могли спрашивать их, а не беспокоить других близнецов, которые не давали им разрешения. Первой возникшей темой была мастурбация, которую близняшки описали как "неудобную".

Когда один пользователь спросил, как часто сестры прибегают к самоудовлетворению, они поспешили закрыть эту тему. Сестры ответили: "Мы мастурбировали в прошлом, но мы договорились не делать этого, поскольку это было слишком неудобно для нас".

Другой пользователь Сети спросил, не чувствуют ли близняшки, что мастурбация – это "инцест". Отвечая на личный запрос сестры признались, что это было неприятно, но не инцест. Они добавили: "С мастурбацией это не походило на инцест, это было больше похоже на: "Представьте себе это. Представьте, что кто-то касается вашего плеча, непрерывно. Это было бы довольно раздражительно и странно, не правда ли? Это то же самое, когда Лия затрагивает наше влагалище, такое ощущение, будто кто-то играет с твоим телом".

Пользователи социальных сетей были неумолимы в своем любопытстве, засыпая близняшек вопросами об их сексуальном опыте, в частности, испытывают ли они обе возбуждение, учитывая их общую анатомию.

"С точки зрения возбуждения? Возбуждение – это сложная гормональная связь между мозгом и гениталиями, поэтому, если не ты возбуждаешься, ты можешь почувствовать, что твои гениталии возбуждены, даже не возбуждаясь. Так же и с другими вещами. Например, я могу сказать, когда она голодна, даже если я не голодна, или когда она волнуется из-за своего сердечного ритма, а я нет", — объяснила одна из сестер.

Несмотря на индивидуальную сексуальную ориентацию, сестры приняли решение воздержаться от секса из-за потенциальных осложнений беременности. Любознательные пользователи на этом не остановились, и один человек спросил: "А вы обсуждаете, планируете ли вы иметь физические отношения с партнером?". Девушки поделились своими личными границами, заявив: "Вот в чем дело. Хотя и я, и моя сестра имеем сексуальное влечение и обе испытываем возбуждение, мы с раннего возраста договорились, что не будем заниматься сексом, поскольку это было бы: 1. Очень неудобно для нас обоих. 2. Риск беременности слишком велик. Если бы мы забеременели, есть большая вероятность, что мы умерли бы. Однако мы все равно будем иметь интимные отношения с нашими партнерами. Я целовалась бы, обнималась и прижималась к своей девушке. Но она была асексуальной, поэтому для нас это не было проблемой. Но это то, что нам подходит. Другие соединенные близняшки, то есть Эбби и Бриттани, могут иметь более интимные отношения или менее обычно так, секс рядом с братом или сестрой – это странно, но быть сиамским близнецом – это совсем другой опыт. То, что работает для них, это хорошо".

Они также объяснили, что их правило "никакого секса" содержит все формы секса, в том числе и оральный. "Моя сестра никогда не занималась оральным сексом, и я очень сомневаюсь, что она или я когда-нибудь будем", – объяснила Миа.

Также среди вопросов было и такое: "Вы вспомнили, что раньше мастурбировали и до сих пор испытываете сексуальные желания, а в идеале хотели бы иметь бесполых партнеров. Значит ли это, что вы больше никогда не будете удовлетворять свои сексуальные желания? Как вы к этому относитесь? Лол, разве оргазм вдвоем – это так неловко?". В ответ сестры пошутили: "Ха-ха, это не эмоционально неудобно, мы пережили совместную жизнь, которая не грубее всего остального. Это больше просто физически неудобно. Я чувствую, когда меня касаются, и было бы ужасно, если бы кто-то, с кем я не имею отношений, затрагивал мои интимные места, так же и с Лией. Если монахини могут это делать, то и мы сможем".

Напомним, ранее сиамская близняшка Кармен Андраде рассказала об отношениях со своим бойфрендом. Пара вместе почти четыре года.

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