Сиделка рассказала, о чем больше всего сожалеют умирающие люди

Хедли Влахос восемь лет работала сиделкой дома и рассказала о самых больших сожалениях своих пациентов на смертном одре.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Так, одна пациентка мудро сказала ей, говоря о материальных объектах: "Вы не можете взять это с собой, когда уйдете". Другой посоветовал: "Хватит ждать этого идеального момента, начните прямо сейчас".

"Они говорят, что хотели бы сказать людям, как сильно они любят их. Как я применила это в своей жизни, я могла написать другу, которого не видела много лет, и сказать ему, что он все еще многое значит для меня, и я присылаю такие сообщения несколько раз в течение недели. Некоторые люди не отвечают мне, и я не обижаюсь на это, но я знаю, что если что-нибудь случится, я знаю, что они знают, как много они для меня значат", — поделилась 30-летняя женщина.

Хедли вспомнила, как одна из ее пациенток впервые сказала ей не отдавать предпочтение материальным благам и сосредоточиться на настоящем.

"Я помню, как покидала это огромное имение, и она лежала на своей больничной койке, понимая, что нельзя брать вещи с собой, когда идешь. Все, что имело значение, в конце концов, это люди вокруг, которые заботились о ней. В то же время у меня было много пациентов в возрасте от 50 до 60 лет, которые проработали всю свою жизнь и даже не успели выйти на пенсию. Один мужчина очень жалел об этом", — сказала она.

Другой пациент сожалел о том, что раньше в жизни не уделил время карьере врача. Он сказал Хедли, когда она пришла к нему: "Прекрати ждать идеального момента, начни сейчас". Он оглядывался назад и думал, что восемь лет для обучения — слишком долго, но потом понял, что восемь лет все равно проходят".

Следующее печальное признание, о котором узнала Хедли, было от женщины, всю жизнь пытавшейся произвести впечатление на других. Она сказала попечителю "делать что-то для себя, а не для других".

"Эта женщина всегда беспокоилась о том, что думают ее друзья, и в конце своей жизни она была единственной живой и поняла, что делает не то, что хотела. Я спросила ее, чем она хочет заниматься, и она не хотела идти в ногу со временем и поражать других. Она сказала, что покупала машины и дома, чтобы произвести впечатление на других и улучшить свой образ жизни, но хотела просто путешествовать сама. Моя семья и я каждый год пытаемся отправиться в путешествие сейчас, а не ждать будущего", – вспомнила она.

Одна из самых распространенных вещей, которые, по словам Хедли, говорят ее пациенты-мужчины, состоит в том, что они хотели бы проводить меньше времени на работе и больше времени с семьей. Она сказала: "Многие люди чувствовали, что вообще не знают своих детей. Я думаю, что при этом они думали, что некоторые предметы первой необходимости на самом деле не были необходимостью. Возможно, они могли бы работать 40 часов вместо 60".

Проработав восемь лет на своей работе, Хедли считает, что люди часто недостаточно прислушиваются к опыту тех, кто был до них.

"Я не считаю свою работу удручающей — да, они умирают, но умирают на своих условиях. Это не так угнетает, как думают люди. В домах людей бывает много счастливых моментов, когда ты заботишься о них. Я люблю свою работу — я думаю, что это имеет большое значение. Одно дело слышать, как кто-то говорит: "Живи своей жизнью на полную катушку", и совсем другое — каждый день Божий видеть перед собой смертность. Завтрашнего дня не обещано".

Напомним, женщина, которая находилась в коме 31 год, скончалась. В предыдущие три десятилетия рядом с ней был ее муж.

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