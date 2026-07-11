83-летний мужчина обратился в больницу из-за сильного зуда: это оказалась редкая форма сифилиса — где он ее подхватил / © Freepik

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В Бельгии врачи столкнулись с необычным медицинским случаем, едва не сбившим их с толку. 83-летний мужчина попал в больницу с жалобами на невыносимый кожный зуд и внезапное онемение части лица. После длительных исследований оказалось, что пациент страдает редкой формой сифилиса, которую в медицине называют «большим имитатором» из-за способности маскироваться под другие болезни.

Об этом случае сообщает научное издание Live Science.

Первые симптомы и ложный диагноз

Мужчина обратился за медицинской помощью в больницу, поскольку мышцы на одной стороне его лица внезапно ослабли, что привело к его обвисанию — состояние, которое называется односторонним периферическим параличом лицевого нерва. Недавно у него тоже была лихорадка, которая с тех пор спала.

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Анализы, проведенные неврологическим отделением, выявили у мужчины анемию, жировую болезнь печени и увеличенную селезенку. В сочетании с недавней лихорадкой эти данные позволили команде предположить, что у него вирусная инфекция. Однако его тесты на различные микробы оказались отрицательными, в частности вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); и гепатиты A, B, C и E.

Обострение и новые осложнения

Нарушения функции печени у мужчины не исчезли в течение недели, но паралич лицевого нерва исчез после 10-дневного курса сильного кортикостероида. Но потом, в течение следующего месяца, колени и лодыжки мужчины стали скованными и болезненными, а его ноги и ступни, а иногда и лицо, руки и кисти рук, начали отекать. Он сообщал об общем недомогании, набрал 5 килограммов веса, а его моча потемнела, хотя он пил больше воды, чем обычно. Все эти признаки указывали на проблемы с функцией его почек.

Кроме заболеваний, выявленных во время недавних медицинских обследований, у пациента было длительное высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, увеличена простата и хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), от которых он принимал лекарства. Также 20 лет назад ему поставили диагноз рак прямой кишки, и в течение многих лет он проходил разные методы лечения.

Он рассказал своим врачам, что с момента лечения рака он и его жена, с которой прожил 50 лет, вели половую жизнь.

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Ошибки молодости и внезапный диагноз

После недель, проведенных в больнице и вне, мужчина обратился в отделение неотложной помощи после того, как его кожа внезапно начала сильно чесаться. У него появилась красная, чешуйчатая сыпь на икрах.

В отделении неотложной помощи пациента дополнительно расспросили его историю болезни, после чего он рассказал врачам, что во время военной службы в молодости имел незащищенный секс с несколькими случайными партнершами. Он сообщил, что в течение этого времени лечился от разных инфекций, передающихся половым путем, но забыл конкретные диагнозы.

Хотя тесты на ВИЧ и туберкулез оказались отрицательными, анализ на Treponema pallidum, вызывающий сифилис бактерию оказался положительным, что подтверждает наличие у пациента активной сифилитической инфекции.

Сифилисные инфекции могут протекать через четыре стадии, каждая из которых имеет разные симптомы. Если инфицированный человек не получает эффективного лечения на первичной и вторичной стадиях, бактерии могут перейти в латентную форму, иногда в течение десятилетий. А в меньшинстве случаев латентный сифилис может проснуться и вызвать позднюю или третичную инфекцию.

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Лечение

Врачи диагностировали у него вторичный сифилис с ранним нейросифилисом, при котором бактерии атакуют нервную систему.

Мужчине назначили 14-дневный курс внутривенного введения пенициллина, который, согласно клиническому случаю, является рекомендуемым методом лечения нейросифилиса.

Сильный зуд лечили антигистаминными препаратами, а также назначили мочегонные средства для уменьшения отека ног. Сыпь, зуд и отек улучшились до месячного контрольного осмотра, а печеночные пробы и количество мочи нормализовались.

Его жену направили на обследование. В отчете о случае болезни не указывается, был ли у его жены положительный результат теста на сифилис.

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В чем уникальность этого случая

Что делает этот случай уникальным: вторичный сифилис обычно возникает в течение первого года после нелеченной инфекции и редко развивается после четырех лет. Обычно во время первичного сифилиса во рту или гениталиях появляются гладкие, твердые язвы, и как только эти язвы исчезают, вторичный сифилис развивается в течение нескольких месяцев, если его не лечить.

«Хотя наличие у пациента нескольких инфекций, передающихся половым путем, в молодости побудило к тестированию на сифилис, вряд ли влияние этого периода объяснит его нынешнюю картину», — написали врачи.

Существует вероятность, что у мужчины была латентная инфекция, которая недавно реактивировалась, возможно из-за иммуносупрессивного эффекта недавнего лечения стероидами. Но можно было бы ожидать, что реактивация повлечет за собой только симптомы третичного сифилиса, такие как проблемы с нервной системой, а не симптомы, связанные с вторичным сифилисом, такие как лихорадка, сыпь и потеря веса.

Поэтому точно неизвестно, когда мужчина заразился инфекцией. «Следует учитывать более новый, незарегистрированный случай заражения», — пишут врачи.

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Также, согласно отчету о случае, сифилис редко поражает печень и почки, встречаясь менее чем в 10% случаев.

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